Preparados para acoller o máis importante congreso de transformación dixital deportiva do noroeste peninsular

Presentación do I Galicia Sportech Congress © Concello de Pontevedra Óscar Husillos, campión de Europa dos 400 metros en pista cuberta © Galicia Sportech Congress Brenda Pérez, futbolista do RCD Espanyol © Galicia Sportech Congress

Corenta participantes do nivel de David Cal ou Susana Rodríguez participarán os días 21 e 22 de abril na primeira edición do Galicia Sportech Congress, que ten como sede a cidade de Pontevedra. As restricións sanitarias obrigan este ano a que o evento se realice a través de retransmisións en liña.

Este xoves presentábase no Concello de Pontevedra esta iniciativa que se centra na transformación dixital na actividade deportiva coa presenza do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores; o tenente de alcalde e concelleiro de Deportes, Tino Fernández; o xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta, Daniel Benavides; o deputado provincial Gorka Gómez e os confundadores e organizadores deste congreso, Lalo García e David Suárez.

Lalo García explicaba que nesta cita asistirán representantes das principais marcas como o equipo de innovación de Adidas ou de Microsoft e realizarase unha Startup Competition para todos aqueles proxectos sportech que buscan investimento económico, coa intención de poñer ao dispor de persoas emprendedoras un espazo para presentar proxectos a clubs, corporacións e investidores que seguirán este congreso que pretende ser unha referencia para o deporte, segundo indicaba o tenente de alcalde Tino Fernández ao sinalar a importancia que Pontevedra ten na xestión de grandes eventos tanto nacionais como internacionais.

Está prevista a participación do deportista olímpico español con máis medallas, o piragüista de Cangas David Cal; o campión de Europa dos 400 metros en pista cuberta, Óscar Husillos; a triatleta paralímpica Susana Rodríguez; o futbolista do Real Club Betis Balompé, Borja Iglesias; Brenda Pérez, futbolista do RCD Espanyol; o doutor Juan José García Cota do Celta de Vigo ou a directora de Innovación da liga, Minerva Santana, entre outras importantes personalidades de diferentes ramas deportivas.

Daniel Benavides, xefe de servizo da Secretaría xeral para ou Deporte da Xunta, amosábase orgulloso pola colaboración entre diversas administracións para desenvolver este tipo de actividades nuns momentos nos que "non resulta fácil" emprender propostas. Indicou que con estas accións preténdese activar a economía e o turismo a través do deporte, un sector que sairá reforzado da pandemia grazas aos novos protocolos. E destacou na presentación a importancia de Pontevedra como cidade emprendedora que acolle un congreso que supoñerá "un antes e un despois pola innovación que suporá na cultura do deporte".

Gorka Gómez, responsable de Deportes na Deputación de Pontevedra, tamén sinalou que o obxectivo é que esta cita instálese anualmente e que, en próximas edicións xa con carácter presencial, convértase nun núcleo de recepción de visitas e de activación económica.

Tamén Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, mostrou o seu apoio á organización deste congreso e manifestou que desde o goberno local quérese seguir apostando polo deporte tanto de base como de grandes acontecementos coa incorporación de todos os adiantos emprendedores nunha "cidade cohesionada que ten condicionantes para que estes eventos se celebren en Pontevedra".

As dúas xornadas poderanse seguir en liña e de forma gratuíta por todas aquelas persoas interesadas previa inscrición a través da páxina web de Galicia Sportech Congress.