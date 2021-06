Un día gris non frea a terceira xornada do circuíto de atletismo en pista de Pontevedra

XXVI Trofeo Cidade de Pontevedra de atletismo © Mónica Patxot

As instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva foron escenario este mércores do XXVI Trofeo Cidade de Pontevedra de atletismo.

A cita, terceira proba do recentemente estreado circuíto de atletismo en pista de Pontevedra, reuniu durante gran parte da tarde preto de 200 deportistas.

Deles ata 94 eran do club anfitrión, a Sociedad Gimnástica.

Unha oportunidade para coller ritmo de competición que aproveitaron os atletas en probas como o salto con pértega, martelo, 60, 100 e 150 metros lisos, 100 e 110 metros valas, triplo salto, xavelina, salto de lonxitude, 400 metros e 1.500 metros.