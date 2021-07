Alondras-Pontevedra e Arosa-Rápido de Bouzas na primeira rolda da Copa RFEF

Pontevedra Club de Fútbol e Arosa SC xa teñen data para o seu primeiro compromiso oficial da tempada, coa celebración da fase autonómica da Copa RFEF.

A Real Federación Galega de Fútbol deu a coñecer os emparellamentos desta competición, cunha primeira eliminatoria fixada para o día 8 de agosto.

Serán un total de catro roldas a partidos único nas que participan un total de 15 equipos de Segunda e Terceira RFEF, seguindo criterios de proximidade xeográfica nas dúas primeiras citas.

Na primeira delas o Pontevedra visitará o campo do Alondras e o Arosa medirase na casa ao Rápido de Bouzas. No caso dos granates esta competición supoñerá un axuste do seu calendario de pretempada ao coincidir co duelo amigable prevista fronte ao Racing de Ferrol.

De superar o primeiro envite, o Pontevedra cruzaríase co vencedor do Ourense CF-CD Barco e o Arosa faría o propio co gañador do CD Choco-Coruxo FC.

Segundo fixa a Federación, os cuartos de final xogaríanse o 15 de agosto, as semifinais o día 22 e unha hipotética final autonómica o 28 de agosto, xusto unha semana antes do inicio da liga na Segunda RFEF.