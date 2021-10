A Verdura, primeira parada das celebracións do Pontevedra polo seu 80 aniversario

As celebracións polo 80 aniversario do Pontevedra Club de Fútbol, este sábado 16 de outubro, comezarán nun lugar emblemático para a afección como é a Praza da Verdura.

O club convocou aos seus seguidores para sumarse á festa previa que dará comezo ás 12.00 horas e que concluirá a tempo para cruzar o río e ir ao Estadio Municipal de Pasarón para ver o encontro de liga que medirá ao equipo pontevedrés coa UD Llanera a partir das 19.00 horas.

"Volvamos tinguir de granate a Praza da Verdura", pediu o Pontevedra, aínda que "sen perder de vista a normativa vixente".

Volvamos tinguir de granate a praza da Verdura (sen perder de vista a normativa vixente ).



¡Tamén poderás mercar entradas para o encontro das 19.00, rifas para un agasallo de FROIZ que se sorteará durante o partido e lotería de Nadal do club!#TAG#HaiQueRoelo — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) October 14, 2021

Durante esta celebración previa á xornada de liga o club convidará a un primeiro barril de cervexa nos locais O Baúl, Os Carballos e Pintxo Viño.

Ademais poderanse comprar entradas para o choque ante a UD Llanera e participar nunha rifa para un agasallo doado por Froiz.

CHARLA DIXITAL CON EX XOGADORES DE VARIAS ÉPOCAS

Os actos polo 80 aniversario granate arrincan xa este venres cunha charla dixital na canle de Youtube do club moderada polo xornalista Xabier Fortes e no que participarán figuras históricas da entidade como o ex xogador e adestrador Milucho ou os tamén ex futbolistas Fede Bahón, Tonino e Pablo Couto, este último xogador que máis veces defendeu ao Pontevedra en competición oficial e tamén máximo goleador histórico.