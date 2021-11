O Alcobendas rompe 'in extremis' e con polémica coa imbatibilidade do Cisne (31-30)

O Alcobendas rompeu este sábado 'in extremis' coa imbatibilidade do Cisne. Iso si, con certa polémica. E é que o colexiado, a falta de medio minuto para o bocinazo final e por tanto, na xogada decisiva do choque na que os brancos se podían colocar por diante, non pitou unha falta a Álvaro Preciado, propiciando o ataque madrileño que Boyarizo transformou no 31-30 final.

As exclusións de Iván Calvo e de Álvaro Preciado en menos dun minuto, sumado ao muro defensivo que formara o Alcobendas, provocou que o Cisne se vise na corda frouxa nada máis comezar o duelo. Tal foi o desastre que se vivía na pista, que o marcador mostraba un 5-1 que obrigaba a Jabato a parar o cronómetro aos cinco minutos de xogo.

Non tardou en repoñerse ao mal inicio o equipo branco que, con todos os seus efectivos sobre a cancha e apertando as porcas na zaga, conseguiu endosar un parcial de 0-4 co que lograba igualar a contenda. E non só iso, senón que, a pesar de estar cun xogador menos por unha nova exclusión de Iván Calvo, Carlos Álvarez nun contragolpe daba a volta ao partido e colocaba ao Cisne na cabeza por primeira vez.

Fixo o propio Villamarín cando o seu equipo aínda estaba en inferioridade e puideron os brancos poñerse cun colchón de dous tantos unha vez que recuperaron ao seu sexto xogador, pero o gardameta local tamén quería ser protagonista e impediu a xesta (5-6).

Chegaron os instantes de maior igualdade. Ambos os equipos tomábanse o seu tempo en atacar, alongando cada xogada para evitar cometer erros que podían ser clave de fronte ao final. E así foi que cada golpe do Alcobendas respondeuno o Cisne da mesma maneira, atopándose cómodo por fin sen deixar que os madrileños se descolgasen en ningún momento. O que si puido facelo foi o equipo pontevedrés, pero cometeu dous erros consecutivos na súa ofensiva polo que o partido seguiu igual ( min. 25,14-14)

E despois de tanto perdoar (mesmo desde os sete metros), o conxunto local foi o que pasou a dominar pero cunha diferenza de tan só dous goles que ao Cisne non lle supuxo maior problema reducir cun tanto de Carlos Ocaña ao atoparse cun xogador máis sobre a cancha pola exclusión de Sergio Lozano no último minuto do primeiro acto (17-16).

Saíron os xogadores dos vestiarios e todo estaba por decidir. Anotaron os brancos o gol do empate nada máis comezar o segundo tempo e o mesmo fixo o Alcobendas, que respondía adiantando o seu defensa para provocar o erro dun Cisne ao que lle custaba enlazar xogadas pero sabía repoñerse dos golpes do rival. E é que a partir de aí, cada mínimo erro podía condenar a calquera.

Os madrileños eran os que marcaban o ritmo, sobre todo cando os pupilos de Jabato atopáronse con dificultades para gol que se vía reflectida nun 26-23 ao cuarto de hora de xogo.

Pediu tempo morto o técnico pontevedrés para reverter a situación, pero moito tiñan que cambiar as cousas se querían sacar algo de proveito dun duelo que o Alcobendas estaba a dominar non só a nivel de xogo, senón de garra á hora de pelexar cada balón ( min. 20, 29-25).

Pero o Cisne é deses equipos que nunca se rende e reaccionou, por segunda vez no día, cando aínda quedaba tempo para obrar a remontada enchufando un parcial de 0-4 con goles de Chan (2), Pombo e Virulegio, que devolvían a igualdade ao partido (29-29).

Aínda quedaban cinco minutos de xogo e todo podía pasar. O partido non estaba a ser apto para cardíacos e é que calquera podía gañar. Golpeou Alcobendas e o Cisne equilibrou unha vez máis o choque, deixando o protagonismo aos técnicos para elaborar xogadas ensaiadas coas que sacar o maior proveito.

Puideron os pontevedreses no último minuto colocarse por diante, pero o colexiado non pitou unha falta Álvaro Preciado no momento decisivo, deixando ao Alcobendas o último ataque do partido a falta de 20 segundos para o final. E así, os brancos viuse condenado por unha xogada polémica que Boyarizo soubo aproveitar cando lanzou o balón á rede da portería de Villamarín e daba a vitoria a un Alcobendas que rompía coa imbatibilidade do Cisne que aínda segue líder.

