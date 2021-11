Goleada do Móstoles ao Marín para romper coa súa boa serie (6-2)

O Marín Futsal atopou esta fin de semana coa derrota ao caer goleado por 6-2 na súa visita ao Móstoles. Aínda que as galegas adiantáronse cun gol de Jessi, foron as locais as que se fixeron coas rendas do xogo para levar os tres puntos.

Un gol de Jessi de vaselina a pase de Ceci no minuto un daba confianza ao Marín Futsal para afrontar o duelo. Con todo, aos poucos foi o Móstoles o que se fixo co control para igualar o partido despois dunha boa combinación que finalizaba Sara Santos a pase de Benete en boca de gol.

Sentou mal o tanto ás marinenses, ás que lles tocaba remar a contra corrente cando Celia superaba a Silvia e daba a volta ao marcador tras un roubo nunha saída de balón do Marín e é que, ademais, Rafinha, a pase de Benete, anotaba o 3-1 co que se alcanzaba o descanso.

Despois do intermedio e co marcador en contra, era a quenda de Raúl Jiménez, que se vía obrigado a correr riscos e optaba polo xogo de cinco. Aínda que gozou de ocasións o Marín, foi o Móstoles o que se aproveitou da situación para anotar a porta baleira. Celia facía desde campo propio o 4-1.

E cando as cousas non podían ir peor para o conxunto visitante, chegaba outro xerro de auga fría co gol en propia de Lu, que anotaba o quinto e sentenciaba para o Móstoles.

Con todo decidido, nos últimos minutos Sara Santos superaba a Silvia en xogada persoal e María León facía o segundo para o Marín, aproveitando que o Móstoles optara polo xogo de cinco.

MÓSTOLES (6): Silvia; Celia, Inma, Benete e Sara Santos (cinco inicial). Tamén xogaron, Patri e Rafinha.

MARÍN FS (2): Silvia Aguete; Jessi, Ceci, Pau García e María León (quinteto inicial). Tamén xogaron, Gaby, Adriana, Dani Fleitas, Lu e Mar Fernández.

Goles: 0-1, min. 1 Jessi. 1-1, min. 9 Sara Santos. 2-1, min. 13 Celia. 3-1, min. 17 Rafinha. 4-1, min. 38 Celia. 5-1, min. 39 Lu (propia porta). 6-1, min. 40 Sara Santos. 6-2, min. 40 María León.

Incidencias: Villafontana. Colexiados: Arance García e Fernández Cárdenas, amoestaron con cartolina amarela a Luís Fernando Ostolaza, adestrador do Móstoles.