A vitoria resísteselle a un Teucro que cae ante un rival directo, o Zamora (31-34)

A Sociedad Deportiva Teucro segue inmerso nun pesadelo da que está a ser imposible espertar.

Os de Irene Vilaboa volveron caer no Pavillón Municipal esta fin de semana e ante un rival directo e afúndense no máis profundo da clasificación da División Honra Prata ao atoparse con cero puntos na súa marcadora e a seis do Zamora, rival deste sábado (31-34).

Comezou ben o Teucro, anotando un parcial de 2-0 grazas aos tantos de Álvaro Moreno e Víctor Deco. Con todo, a exclusión do recentemente fichado Vinicius e o posterior erro desde os sete metros de Deco cambiou o devir do duelo (min. 7, 4-4).

E é que o Zamora púxose ao choio e deron a volta ao marcador, e aínda que os de Pontevedra, lonxe de irse do partido, conseguiron igualar grazas á superioridade numérica pola exclusión de Illesca (7-7), foron os visitantes os que, ante a inactividade en ataque do Teucro, anotaron un 0-4 que obrigaba a Irene Vilaboa a parar o cronómetro ( min. 18, 8-11).

Non foi capaz de dar coa tecla a técnica local, que vía como os seus xogadores eran sometidos unha e outra vez ata estar oito minutos sen anotar ata atoparse cunha laxa de ata cinco goles en contra (min. 21, 8-13).

Pero saíron ao rescate Deco e *Álex Sánchez, sendo esta vez o técnico visitante o que pedía tempo morto. Tamén Martín Davila puido reducir distancias, pero fallou desde os sete metros cando se chegaba ao últimos cinco minutos do primeiro acto. Fixeron o propio tanto Teucro como Zamora nos seus respectivos ataques finais, asinando un 13-18 co que se alcanzou o descanso.

O paso polos vestiarios sentou mellor aos pontevedreses, que reduciron distancias en ata tres tantos que daban aire e esperanzas á hora de afrontar a segunda metade.

Non tiña dono o encontro, que pasaba a mans duns e doutros aínda que sempre era Zamora o que mandaba no marcador e non deixaba opcións de remontada a Teucro, que nin con dúas máis sobre a pista conseguía rascar algo (min. 6, 18-22).

E así foron pasando os minutos, sen máis pena nin gloria para os pontevedreses que vían como se lles escapaba a vitoria unha fin de semana máis e esta vez contra un rival directo. Pelexaron e loitaron contra vento e marea, pero os erros en ataque e a indecisión en defensa volvía condenar.

Chegáronse ao últimos cinco minutos e o marcador mostraba un duro 26-33 que deixaba máis que visto para sentenza o duelo, pero a baixada de brazos dos visitantes e un Víctor Deco case sublime en ataque, permitiu ao Teucro endosar un 5-1 que chegou tarde, e é que se o partido durase 5 minutos máis, quizais os pontevedreses fosen capaces de rascar, polo menos, un empate.

Finalmente, 31-34 e nova derrota da Sociedad Deportiva Teucro, que se segue afundindo e atópase a seis puntos do noveno clasificado, o Zamora, e do oitavo, o Villa de Aranda.