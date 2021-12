Pesar no Pontevedra polo falecemento da nai de Ángel Rodríguez

Tristeza no seo do Pontevedra Club de Fútbol polo falecemento da nai do adestrador do primeiro equipo, Ángel Rodríguez.

A noticia foi dada a coñecer este martes polo propio club da Boa Vila, que a través das súas redes sociais quixo mostrar as súas condolencias ao técnico leonés nestes duros momentos.

"Enviamos ao noso adestrador todo o apoio e agarimo da gran familia granate", sinalaron.

El Pontevedra Club de Fútbol desea mostrar sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la madre de Ángel Rodríguez Nebreda. Enviamos a nuestro entrenador todo el apoyo y cariño de la gran familia granate. DEP

Ángel Rodríguez ausentarase dos adestramentos dos próximos días, pero a previsión é que poida estar no banco para o que será o último partido oficial do ano, o vindeiro domingo en Salamanca.