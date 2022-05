Pablo Picallo anuncia o seu adeus do Cisne tras 13 tempadas no primeiro equipo: "É a decisión máis difícil que tomei"

Despois de 25 anos no club, con 13 tempadas no primeiro equipo, un dos emblemas do Club Cisne Balonmán di adeus.

Trátase de Pablo Picallo, que renovara por dúas campañas tras o histórico ascenso á Liga Asobal e que este verán concluía o seu contrato coa entidade.

"Pechar esta etapa no club da miña vida é a decisión máis difícil que tomei. O meu corazón, con moita dor, pídeme que non o faga pero a miña cabeza dime o contrario", explica o extremo revelando que o Cisne "me ha comunicado que son libre de elixir cando deixalo e que podería seguir ata que eu decidise o contrario", aínda que dada a súa situación actual "creo que non me queda outra que despedirme da miña casa".

"É unha situación moi estraña, estou triste, non só polo que implica irme, senón pola maneira na que acaba a nivel individual e como xogador", asegura Picallo.

A noticia chega no momento decisivo da tempada, a só dúas xornadas para o final da División de Honra Prata e coa posibilidade de conseguir de novo un ascenso á máxima categoría que, esta vez si, poderían celebrar ao grande sen que a pandemia evíteo.

"Quedan dous partidos e un premio por lograr. Sería incrible pechar isto con outro ascenso a Asobal, en Pontevedra e coa nosa xente. Sería a mellor das despedidas", sinala Pablo Picallo, e é que o Cisne será equipo de Asobal se vence este sábado 21 de maio (19.00 horas) ao Barcelona B no Pavillón Municipal dos Deportes.