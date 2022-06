O Teucro confirma a baixa temporal de Marko Dzokic "por cancro testicular"

O plano deportivo queda nun segundo plano na Sociedad Deportiva Teucro ante a complicada situación que está a atravesar un dos seus xogadores máis queridos, o seu capitán Marko Dzokic.

"Tras varias operacións, probas, revisións e incerteza confírmase a baixa temporal de Marko Dzokic por cancro testicular", confirmou o club pontevedrés.

A entidade teucrista dirixiu ánimos para a primeira liña afirmando que "estamos contigo, agora máis que nunca a familia azul nunca che soltará a man".

Tras varias operaciones, pruebas, revisiones e incertidumbre se confirma la baja temporal de Marko Dzokic por cáncer testicular



Marko, estamos contigo, ahora más que nunca la familia azul nunca te soltará la mano



Volverás más fuerte!

Volveremos más fuertes! #somosazuis pic.twitter.com/DuHkTKkdEr (@sdteucro) June 7, 2022

Marko Dzokic aterrou hai só tres tempadas no Teucro, no verán de 2019, pero desde o principio sentiu plenamente identificado polo equipo no que tamén xogou o seu pai décadas atrás, Goran Dzokic, feito polo que o seu lugar de nacemento é a propia cidade de Pontevedra.

Ao longo destas tres tempadas ademais o xogador afrontou unha complicada lesión de xeonllo, chegando a xogar moitos partidos con dor ante a negativa da mutua a tratar a súa doenza, en todo un exemplo de compromiso.