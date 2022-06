Lydia Pérez cólgase o bronce nas series mundiais de loita praia

Series mundiais de loita praia en Silgar © Cristina Saiz Series mundiais de loita praia en Silgar © Cristina Saiz

A praia de Silgar acolleu esta fin de semana a segunda etapa das Series mundiais de loita praia, unha cita única ao ser a primeira vez que unha proba deste campionato celébrase no noso país.

Alí acudiron os mellores loitadores da especialidade procedentes dunha vintena de países, entre os que se atoparon os pontevedreses Lydia Pérez e Pablo García, do Club Loita Pontevedra, representando a España.

A pontevedresa Lydia Pérez conseguiu un gran resultado no que foi o seu debut en competición internacional de loita praia, colgándose a medalla de bronce tras caer en semifinais no último segundo.

Pola súa banda, Pablo García fíxose cun cuarto posto do todo agridoce que o deixou as portas do podio.

O desenvolvemento deste tipo de competición consistiu en conseguir tres puntos antes de que terminase o tempo de combate, tres minutos. Os loitadores conseguen un punto cada vez que o adversario pisa fóra do círculo ou cada vez que derruban ao adversario e este toque do chan sexa con calquera parte do corpo sen ser planta dos pés.

Outra forma de gañar e conseguir os tres puntos directamente é se o loitador logra lanzar ao rival polo aire e fai que caia de costas sobre a area.

Consulta os resultados da segunda etapa das Series mundiais de loita praia