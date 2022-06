Pablo Crespo e Jaime Duro, medalla de bronce no Campionato de Europa Sprint de Belgrado

Pablo Crespo e Jaime Duro no Campionato de Europa Sprint de Belgrado © E.P. Ciudad de Pontevedra

A cidade Serbia de Belgrado está a ser sede da disputa do Campionato de Europa Sprint Junior e Sub23 de piragüismo, onde están reunidos atletas de 31 países e entre os que destaca con fartura o combinado español con 51 padeeiros.

Entre eles atópanse, ademais, os representantes da comarca pontevedresa David Bautista, Pablo Crespo, Jaime Duro e Claudia Couto, padeeiros da E.P. Ciudad de Pontevedra; Valeria Oliveira e Alba Rodríguez do Piragüismo Poio; Antía Landeira do Naval de Pontevedra; Mauro Domínguez do Piragüismo Verducido; e Noel e Diego Domínguez do Breogán do Grove.

Aínda que o campionato comezou oficialmente o mércores coa cerimonia de apertura, foi partir do sábado cando se puxeron en xogo as primeiras medallas coas finais de 1000 metros. A competición rematará o domingo co resto de distancias.

Ás primeiras finais accederon, realizando unha excelente exhibición, a dupla pontevedresa formada por Pablo Crespo e Jaime Duro, que colgaron a medalla de bronce na Final A de C2 1000 metros cun tempo de 3:35.754, só por detrás dos ucraínos Artem Chetvertak e Pavlo Borsky (3:33.224) e dos polacos Adrian Klos e Gracjan Michalak.

O xuvenil C2 formado por David Bautista do E.P. Ciudad de Pontevedra e Mauro Pardavila do Náutico Rodeira conseguiu o pase directo á súa final cun terceiro posto, pero na final quedaron co mel nos beizos ao non pasar da sexta praza.

Con opcións de medallas tamén chegan os irmáns Noel e Diego Domínguez na proba de C2 500 metros Sub 23, á cal accederon cunha brillante primeira posición na súa semifinal. Xogaranllo todo o domingo a partir das 13:51 horas.

Fixo o propio a padeeira do Piraguismo Poio Valeria Oliveira, que competiu co C1 en 500 metros e en distancia de 200 metros, logrando clasificarse en ambos os percorridos para as finais do domingo. A primeira será ás 9:39 e a segunda ás 15:20 horas. Tamén a súa compañeira de equipo, Alba Rodríguez, que formou parella coa sevillana Elena Millán no C2 xuvenil, conseguiu un segundo debido a que lle dá praza para a final das 16:49 horas.

En Belgrado tamén cumpriu con fartura, clasificándose para a final, Claudia Couto da E.P. Ciudad de Pontevedra, presente en C1 500 e 200 metros e en C2 500 xunto á sevillana Julia Espinosa. As opcións de medalla mediranse o domingo ás 9:51, 13:29 e 17:01 horas.

Cunha estrea apoteósico cun primeiro posto nas semifinais do K4 xuvenil 500 metros, conseguiu o cuarteto formado por Mauro Domínguez, Iago García, Carlos García e Rubén García o billete directo á final que comezará a partir das 14:26 horas.

Non correu a mesma fortuna Antía Landeira do Naval de Pontevedra que, con Uxía Rodríguez do Kaiak Tudense, conseguiron un insuficiente quinto posto no K2 500 metros da categoría xuvenil que lles deixou fóra da final.

Consulta todos os resultados nesta ligazón