Pablo Crespo gaña un posto para o Mundial de Piragüismo de Canadá

O piragüismo pontevedrés contará cun representante máis no próximo Campionato do Mundo Sprint que se celebrará do 3 ao 7 de agosto na localidade canadense de Halifax.

Aos padexeiros xa clasificados polas súas actuacións no Selectivo organizado en Verducido e na Copa do Mundo de Racice, sumouse este xoves Pablo Crespo, deportista da Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra.

Crespo, recente medallista no Europeo Sub-23, conseguiu o seu billete mundialista na súa última oportunidade, o control selectivo que este xoves levou a cabo a Real Federación Española de Piragüismo no encoro asturiano de Trasona, previo ao Campionato de España que terá lugar durante a fin de semana.

Fíxoo nunha emocionante regata do C-1 1.000 metros, decidida nun apertado sprint final con Ignacio Calvo (Piragüismo Aranxuez), ao que o pontevedrés superou por apenas unha décima de segundo cun tempo de 3:56.727.

RESULTADO C1 1000 | Arrancamos el #SelectivoNacional con un sprint final de infarto.



Nacho Calvo #SomosPalistas | @TurismoAsturias pic.twitter.com/6Nc7YEhrhZ — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) July 14, 2022

Na mesma proba David Barreiro (Breogán do Grove) foi cuarto, Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) quinto e Jaime Duro (EP Ciudad de Pontevedra) sexto.

Pola súa banda outra representante pontevedresa, Claudia Couto (EP Ciudad de Pontevedra), finalizou segunda no Selectivo de C-2 500 metros formando equipo coa andaluza Julia Espinosa, miesmo debido a que conseguiu o tudense Roi Rodríguez no K-1 1.000 metros.