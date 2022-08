O Pontevedra esgota todas as súas fichas sénior

Primeiro adestramento do Pontevedra CF 22/23 © Mónica Patxot

O Pontevedra entra na recta final dun mercado que se augura moi movido. Aínda que Antonio Fernández xa ten practicamente perfilada o seu plantel, aínda hai demarcacións por cubrir.

Con todo, a chegada do central Luís Martínez completa a cota das 17 fichas sénior que permiten as regras da competición. As seis restantes deben asignarse a xogadores menores de 23 anos, que aínda están por asignar. É seguro que dous delas pertencerán a Miguel Román, salvo traspaso, e ao recentemente chegado Libasse Gueye. Tamén é probable que a terceira lla leve o canteirán Martín Diz, que encara xa a súa cuarta tempada como xogador do primeiro equipo.

O porteiro Mario Vizoso, os defensas Sergio Abal e Felipe; os centrocampistas Víctor Casais e Rachu; e o dianteiro Valentín Jaichenko acumulan minutos nos partidos de pretemporada e aspiran tamén a facerse cun posto no primeiro equipo. Algún deles ten serias posibilidades de formar parte do plantel de Antonio Fernández.

Con todo, o Pontevedra ten ocos na súa aliñación que os canteiráns non poden cubrir. Falta un cuarto central que complete a zaga granate e este martes fixeon oficial a chegada de Jon Bakero para competir con Brais Abelenda pola posición de mediapunta no esquema 1-4-2-3-1 que veu empregando o técnico nado en Ourense en boa parte dos seus encontros de preparación. Unha cara nova que, nas circunstancias actuais, non podería ser inscrito.

Ademais, tampouco conta Fernández Rivadulla cun suplente de garantías para cubrir unha eventual baixa de Samu Araújo no lateral esquerdo. É certo que Álex González ou Sergio Abal poden render nesa demarcación. Pero uno non é especialista en defensa e o outro carece de experiencia nunha categoría tan competitiva como será a Primeira Federación. Así mesmo, o estado físico de Seoane, que arrastra unha pubalxia desde o final da pasada campaña, tamén preocupa por se Bastos sofre algún contratempo ao longo do curso. Aínda así, o lateral ourensán é optimista e confía en poder entrar moi pronto na dinámica do grupo.

Por todo, a dirección deportiva terá moito traballo para cadrar todas as pezas antes do peche de mercado. Con esta situación, o que non ten sitio no primeiro equipo é o central Derik Osede, que segue a proba co Pontevedra e sumando minutos na recentemente concluída pretemporada. A incorporación de Luís Martínez pechoulle a porta.

Un modo de liberar unha ficha sénior é facer uso do mecanismo que este ano permite a RFEF, que consiste na incorporación ao primeiro equipo dun terceiro porteiro sub 23. Se a ficha número 24 pertence a un gardameta, as regras permiten inscribir a 18 en lugar de 17 xogadores sénior. A outra opción é rescindir o contrato dalgún dos actuais membros do primeiro equipo. Tampouco pode descartarse que o club execute ambas as pancas.

En caso contrario, Toni Otero terá que facer uso do seu olfacto para captar novos talentos, como xa fixo o pasado ano con Miguel Román, para confeccionarlle a Antonio Fernández un plantel competitivo que poida pelexar con garantías polo obxectivo da permanencia. Aínda que, para iso terá que atinar porque só conta con tres prazas libres, salvo que decidan entregar algunha delas aos canteiráns que completaron a pretemporada co primeiro equipo. Nese caso a marxe será aínda menor.

Ao 24 de agosto e a só cinco días do inicio de liga, o plantel do Pontevedra está composto polos seguintes xogadores:

Porteros: Álvaro Cortés, Pablo Cacharrón, Mario Vizoso (sub 23 sen ficha confirmada)

Defensas: Ángel Bastos, Diego Seoane, David Soto, Víctor Vázquez, Luís Martínez, Samu Araújo, Sergio Abal (sub 23 sen ficha confirmada) y Felipe (sub 23 sen ficha confirmada), Derik Osede (a proba)

Centrocampistas: Miguel Román (sub 23), Mario Ortiz, Yelko Pino, Borja Domínguez, Rachu (sub 23 sen ficha confirmada), Víctor Casais (sub 23 sen ficha confirmada)

Atacantes: Oier Calvillo, Alberto Rubio, Álex González, Libasse Gueye (sub 23), Brais Abelenda, Martín Diz (sub 23), Rufo, Charles, Valentín Jaichenko (sub 23 sen ficha confirmada), Jon Bakero