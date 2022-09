O Piragüismo Verducido sobe ao podio no nacional de maratón

O Campionato de España de Maratón celebrouse a pasada fin de semana en Zamora, localidade na que o que o piragüismo galego obtivo uns brillantes resultados. A Escola de Piragüismo Verducido finalizou en terceira posición despois de dous días de regatas con 281 puntos.

O equipo pontevedrés compartiu podio co Piragüismo Aranxuez, vencedor do campionato, e con Piragüismo Cuenca con 346 puntos.

Ademais, o venres, disputouse o campionato de España de Maratón Curto no que o podio por equipos resultou ser o mesmo que o domingo.

As distintas probas individuais deixaron varias medallas para os deportistas galegos. Moitos deles conseguiron a clasificación para disputar o próximo mundial da disciplina, na localidade portuguesa de Ponte Lima, previsto para finais do mes de setembro.

Así ben, a categoría sénior non defraudaría e nas probas individuais da mañá do sábado Manuel Garrido e Noa Conde en C1 proclamábanse campións de España.

En categoría Sub 23 o pontevedrés Jaime Duro venceu no C1, mentres que David Pazos e Anxo García do Piragüismo Verducido lograban o ouro e a prata en K1 xuvenil.

Para o domingo estaban previstas as finais de embarcacións dobres nas Joaquín Iglesias e Adrián Prada, do Piragüismo Verducido, foron terceiros.

Na modalidade de canoa os favoritos Tono Campos e Diego Romero lograron a vitoria por diante da dupla do Piragüismo As Torres de Fernando Busto e Diego Miguéns, o terceiro posto sería para os cangueses do Piragüismo Aranxuez Rubén Paz e Nicolás Barreiro.

Por último, a categoría xuvenil deixou outras dúas medallas de prata. En canoa, Samuel Ares xunto a Kevin Longo, do Piragüismo As Torres; e en kaiak, para David Pazos e Anxo García do Verducido.