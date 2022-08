Antía Jácome e Adrián Sieiro, medalla de ouro no Europeo de Munich

Antía Jácome coa medalla de ouro conseguida no Europeo de Munich © Federación Galega de Piragüismo Joan Antoni Moreno e Adrián Sieiro celebran o ouro conseguido en Munich © Federación Galega de Piragüismo

O piragüismo pontevedrés non ten teito, e así o demostraron Antía Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) e Adrián Sieiro (Piragüismo Poio Pescamar) no Campionato de Europa Sprint que se celebra en Munich, Alemaña.

E é que nas finais celebradas na matinal deste domingo, Antía Jácome fíxose coa medalla de ouro no C-1 200 metros e coa prata no C-2 200 xunto á madrileña María Corbera, mentres Sieiro facíase co campionato de Europa no C-2 500 co balear Joan Antoni Moreno.

A primeira en subirse á piragua foi Jácome para competir na carreira do C-2 200 metros xunto a María Corbera.

As españolas empezaron un pouco atrasadas a proba, pero aos poucos foron progresando demostrando do que son capaces. De feito, cruzaron a liña de meta a só 52 milésimas da embarcación húngara tripulada por Giada Bragato e Bianka Nagy, gañadoras cun tempo de 44.066. Terceiras foron as alemás Lisa Jahn e Sophie Koch (44.879).

Despois chegou a quenda da dupla formada por Sieiro e Moreno no C-2 500 metros, onde realizaron unha impecable carreira para proclamarse campións de Europa.

Unha saída explosiva nada máis soar o bocinazo permitiu aos españois facerse cunha primeira posición que non abandonaron en toda a proba, finalizando cun crono de 1:44.9.

Pero as medallas seguiron chegando para os padeeiros pontevedreses, de novo da man de Antía Jácome nos C-1 200 metros.

A da EP Ciudad de Pontevedra foi de menos a máis, pero unha vez que se colocou primeira xa non baixou os brazos e cruzou a meta cun tempo de 47.9 que vale unha medalla de ouro no Campionato de Europa.