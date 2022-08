Mellor tempo e pase directo á final do Europeo para Antía Jácome no C-1 200 metros

Antía Jácome non puido regresar á competición con mellores sensacións.

Tras perder o recente Mundial, a padexeira olímpica pontevedresa debutou este venres no Campionato de Europa Sprint Absoluto que se está a celebrar na localidade alemá de Munich, e fíxoo conseguindo o pase directo á final do C-1 200 metros.

Jácome foi a máis rápida das dúas quendas eliminatorias, cun tempo de 47.479 segundos, e sitúase como favorita ás medallas na final que se disputará o próximo domingo 21 de agosto.

Ademais da canoa individual, a deportista da EP Ciudad de Pontevedra pelexará polos metais no C-2 200 metros facendo equipo coa madrileña María Corbera.

Co billete ás finais de Antía Jácome o piragüismo pontevedrés asegúrase unha notable representación nas xornadas decisivas da cita continental, ao sumarse a un Adrián Sieiro que aspira ao máximo no C-2 500 e tamén a Diego Romero (Breogán do Grove), que tomará parte de maneira directa na final do C-1 5.000 metros.

Ademais o cangués Pablo Graña tamén se logrou clasificar para a final no C-1 200 metros masculino.