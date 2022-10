Tono Campos faise co bronce no Mundial de Maratón

Manuel Garrido e Tono Campos no podio do Mundial de Ponte de Lima © Federación Española de Piragüismo Tono Campos © Federación Española de Piragüismo

A cidade portuguesa de Ponche de Lima viviu este sábado a penúltima xornada do Campionato do Mundo do Piragüismo de Maratón, onde o pontevedrés Tono Campos sumou o seu 22 metal mundialista ao seu medalleiro particular cun bronce nun C-1 que gañou o tudense Manuel Garrido.

O padeeiro do Breogán do Grove, que se proclamou campión de Europa este ano, empezou a carreira moi ben colocado, pero un choque prexudicouno e quedou atrapado, véndose obrigado a remontar.

Mentres tanto, Manuel Garrido ocupaba os postos de cabeza e foise xunto ao húngaro Marton Kover poñendo terra polo medio fronte aos seus rivais.

Co paso dos quilómetros e as voltas a vantaxe do galego e o húngaro foi cada vez maior, chegando a ser de case un quilómetro fronte ao grupo que ía máis atrás e entre os que se atopaba Tono Campos.

Garrido chegou ao tramo final con máis forza e descolgouse do seu opoñente entrando en liña de meta nun tempo de 2 horas 4 minutos e 52 segundos, 11 de menos que o húngaro.

Minutos máis tarde, Tono Campos conseguía, tras un intenso sprint co polaco Borgiel, gañar o bronce cun tempo de 2 horas 10 minutos e 3 segundos, só dous segundos mellor que o polaco.

Unha vez finalizada a carreira, Tono Campos admitiu estar "moi satisfeito coa medalla", sobre todo despois do "dura" que foi a regata.

Con estas dúas xa son sete as medallas que acumula o piragüismo galego no Campionato do Mundo de Ponche de Lima.

Los sueños se cumplen y sino que se lo digan a Manu Garrido



¡Manuel Garrido es oficialmente campeón del Mundo de Maratón!



Tono Campos logra hacerse con el bronce ¡Aquí nadie se rinde!#SomosPalistas | #CanoESP pic.twitter.com/nxZLDUzsLI — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) October 1, 2022

Este sábado tamén competiron os padeeiros do Piragüismo Verducido Anxo García e David Pazos no que K1 xuvenil, onde ocuparon a sétima e décima praza, respectivamente; e Noa Conde, do E.P. Ciudad de Pontevedra no C1 sénior onde alcanzou a novena posición.