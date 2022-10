Antonio Fernández, no partido de liga entre o Deportivo e o Pontevedra en Riazor © Mosrey Fotografía

Un ano despois, o Pontevedra volve ocupar postos de descenso. A categoría e as aspiracións do equipo granate nada teñen que ver coas da tempada pasada, pero o inicio de liga do conxunto que o curso pasado dirixía Ángel Rodríguez e o que esta campaña encabeza Antonio Fernández garda algunha similitude.

O ano pasado a escuadra de Pasarón caeu a postos de descenso na cuarta xornada tras empatar a domicilio co Bergantiños e permaneceu na zona de perigo dúas semanas, tras empatar en casa sete días despois contra o Arenteiro. Colleron aire os de Rodríguez na sexta xornada despois de gañar ao Mariño e enlazar catro vitorias consecutivas que catapultaron aos granates á zona alta da táboa.

Aquel equipo, que encadeou catro empates e unha derrota no primeiros cinco partidos de liga, merecía polo seu xogo máis puntos que o que reflectía a súa marcadora.

Un espello no que ven os granates na actualidade. Con todo, os de Rodríguez pecaban de debilidade na área propia, mentres que os de Fernández fraquean na área rival. Aínda así, ambos os equipos demostraban ter argumentos máis que sobrados para gañar partidos, algo que o ano pasado logrou o Pontevedra cando logrou botar o cadeado á súa portería.

Este ano, o Pontevedra iniciou a liga namorando ao público polo seu estilo ofensivo combinativo e o seu xogo de posesión. Unha forma de xogar que non está a dar rendemento polas dificultades que están a ter os de Antonio Fernández para xerar perigo.

Esta semana, tras a derrota nos compases finais en Linares despois doutro duelo no que os granates tampouco foron inferiores ao rival, o Pontevedra caeu a postos de descenso. Marchan en décimo sexta posición tras disputar sete partidos e cultivado unha vitoria, tres empates e tres derrotas, dous de forma consecutiva.

Aínda así, as luces de alerta non están aínda acesas. Abandonar a zona de descenso segue estando a unha vitoria e as sensacións en canto a xogo seguen sendo positivas. Só falta, como di o tópico, que a pelota entre.

Non é a primeira vez que o Pontevedra vese nunha situación preocupante na táboa. Ademais da do ano pasado en Segunda Federación, os granates xa se viron inmersos na zona baixa da tablar un curso antes. A última tempada na Segunda B, na que os de Jesús Ramos, e despois de Luisito, acabaron xogando a fase por evitar o descenso a Terceira RFEF, algo que os granates lograron na última xornada derrotando ao Oviedo B.

Na tempada 2018-2019, os granates ocuparon durante unha semana postos de playout tras a disputa da xornada 5. Ese ano, o equipo adestrado por Luismi estivo a piques de meterse en fase de ascenso a Segunda División.

Máis turbulenta fora a campaña anterior, na que os granates rozaron o descenso a Terceira e pasaron boa parte da competición coqueteando cos postos de descenso. Foi no último partido, gañando a domicilio ao Atlético B, cando os granates certificaron a permanencia. Ese ano comezaron a liga con catro derrotas e un empate nas cinco primeiras xornadas de liga.

O ano do regreso a Segunda B, tempada 2015-2016, os de Luisito tamén pisaron a zona de descenso tras as xornadas 2 e 6, pero logo o equipo reaccionou e acabou a tempada en metade de táboa.

Un final máis amargo tivo a campaña 2010-2011, na que os granates, sumidos nunha profunda crise institucional, económica e deportiva, pasaron case todo o curso en postos de descenso a Terceira División, categoría á que acabaron caendo e na que pasaron catro tempadas.

Son numerosos os episodios da historia recente do Pontevedra na que o equipo se viu puntualmente en postos de perigo e, salvo nunha, a nave granate sempre soubo atopar o rumbo para seguir navegando.