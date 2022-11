Convocada para o 20 de decembro a Xunta de Accionistas do Pontevedra

A esperada Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do Pontevedra celebrarase o próximo 20 de novembro.

O Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) publica este martes a convocatoria dunha xunta que non se celebra, no caso da entidade granate, desde abril de 2021.

A reunión terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra ás 17.30 horas en primeira convocatoria.

Na orde do día estará o exame e aprobación, no seu caso, das contas do club granate correspondentes ao exercicio social pechado ao 30 de xuño de 2021, é dicir, cos números correspondentes á tempada post-pandemia que supuxo a reestruturación da terceira categoría nacional.

Pendente para outra convocatoria quedarán por tanto as contas do curso 21/22 e as previsións da actual tempada.

Segundo sinala o BORME poderán asistir á Xunta os accionistas que acrediten ser titulares de polo menos seis acciones rexistradas ao seu nome ou que teñan delegada esa representación.

A orde do día da convocatoria para a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do Pontevedra Club de Fútbol é o seguinte: