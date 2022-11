A Xunta de Accionistas do Pontevedra abordará a sentenza xudicial que anula o nomeamento de Lupe Murillo como Conselleira Delegada

O Pontevedra Club de Fútbol ampliou a orde do día da súa próxima Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas, que se celebrará o próximo 20 de decembro (17.30 horas en primeira convocatoria), debido a un fallo xudicial da Audiencia Provincial.

Esa sentenza, publicada por La Voz de Galicia, responde a un recurso que impugnaba a declaración de Lupe Murillo e Enrique Mariño como conselleiros delegados do Pontevedra, e que agora foi anulada contrariando o fallo previo no Xulgado Mercantil número 1, que dera a razón aos dirixentes da entidade.

O que si desestimou a Audiencia Provincial foi o recurso de apelación interposto no relativo á aprobación das contas anuais e do informe de xestión, tras a denuncia do grupo de conselleiros opositor á xestión da presidenta granate.

Coa modificación da orde do día da Xunta de Accionistas, publicada este luns no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), os primeiros puntos a tratar serán precisamente os informes do Consello de Administración sobre a anulación de ambos os dous nomeamentos.

Tras esas explicacións chegarán o resto de puntos xa anunciados, entre os que destaca o exame e aprobación, no seu caso, das contas do club granate correspondentes ao exercicio social pechado ao 30 de xuño de 2021, é dicir, cos números correspondentes á tempada post-pandemia que supuxo a reestruturación da terceira categoría nacional.