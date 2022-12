Avultada derrota do Waterpolo Pontevedra ante o Real Canoe (7-16)

Partido Primeira Nacional entre Waterpolo Pontevedra e Real Canoe © Cristina Saiz

A segunda volta de Primeira Nacional Feminina non empezou do todo ben para o Waterpolo Pontevedra, que caeu con contundencia contra o Real Canoe na piscina da Escola Naval de Marín.

Empezou o partido con completa igualdade, coas pontevedresas anotando e as rivais respondendo da mesma forma asinando un 4-4 no marcador.

Con todo, o Real Canoe pronto deu a volta ao resultado, endosando un parcial de 0-3 que enviou o partido ao descanso nun doloroso 4-7.

A partir do intermedio as cousas complicáronse aínda máis para o Waterpolo Pontevedra, as forzas empezaron a fraquear e o cadro madrileño converteuse nun muro defensivo e un furacán en ataque, anotando un 0-4 no terceiro cuarto (4-11).

Con todo xa decidido alcanzáronse os minutos finais nos que o partido se decantou definitivamente para o Real Canoe por 7-16.

Consulta as estatísticas nesta ligazón