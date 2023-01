O Cisne pecha o Torneo Invernal de Balonmán cun empate co Torrelavega (26-26)

Empate entre Club Cisne Balonmán e Bathco BM Torrelavega no último test deste parón invernal antes do reinicio da liga Asobal a próxima fin de semana.

O partido comezou co cadro local endosando un parcial de 2-0 apoiado en Popovic e Casanova, pero Furtado, o recentemente chegado Dedu e o Álex Chan, xunto con varias paradas de Kilian Ramírez, permitíronlle aos brancos dar a volta ao marcador e colocar o 5-6.

As defensas eran protagonistas, en especial a do Torrelavega que, apoiado en dous goles consecutivos de Casanova, facía o 9-7 que obrigaba a Márquez a parar o tempo aínda que sen dar coa tecla para mellorar a situación, xa que Colunga ampliou a renda en tres goles.

Espertou o Cisne a partir de aí cun tanto de Ocaña, que deu paso aos mellores instantes dun Cisne que conseguía a súa maior vantaxe ata o momento (+4) apoiada nunha boa defensa e a efectividade nos lanzamentos de Chan e Mateo Arias.

Os pontevedreses gustábanse e mesmo chegaron a colocar un parcial de 0-6 no electrónico que, tras varios intentos, o Torrelavega logrou reducir as distancias, pero nos últimos instantes do primeiro tempo unha exclusión de Borja Lombilla condenou aos locais que recibiron dous goles a portería baleira (12-16), pero no último mituto, coa volta de Lombilla á cancha, reduciron distancias e mandaron o partido ao descanso cun resultado de 14-17.

Tras o paso polos vestiarios os goles do Cisne custaba máis que chegasen, mentres o cadro local acertaba e reducía aos poucos as distancias, aínda que sempre indo a remolque.

O protagonismo dos gardametas chegou co 20-22, ata que pasado o minuto 48 Czapliski reduciu as distancias nun gol e animaba aos seus. Puxéronse os visitantes de novo cunha renda de tres goles, pero pronto Ramos e Colunga reaccionaron para poñer o 23-24.

Alcanzáronse así os instantes de maior igualdade e nos que calquera puido gañar. Os pontevedreses atoparon a Álvarez para facer o 26-26 e tiveron no último minuto o gol da vitoria, pero os colexiados pitaron pasivos e cederon a última posesión para o Torrelavega, que concluíu nun golpe franco de Dani Ramos que se foi alto.

Con este resultado, o Cisne conclúe este Torneo Invernal cunha vitoria e un empate importantes á hora de afrontar con ganas e seguridade o regreso da liga Asobal o vindeiro sábado. Os brancos enfrontaranse no Pavillón Municipal ao Anaitasuna a partir das 17:00 horas. O partido poderá verse a través da TVG e de LaLigaSports TV.