Un extremo menos, un mediocentro máis, Gueye segue (desaparecido) e unha ficha sénior liberada e sen ocupar

Parece o titulo dun capítulo da serie "La que se avecina", pero non. É o resumo do axitado último día de mercado do Pontevedra, que deixou unha sensación de incomprensión entre a inchada granate polos movementos realizados.

Aseguraba o adestrador Toni Otero que non habería fichaxes máis aló da incorporación de Derik, pero os malos resultados fronte a Linense e Real Madrid Castilla provocaron un cambio de opinión na planta nobre de Pasarón. Agardábase un intenso peche de mercado para o equipo pontevedrés, pero finalmente só logrou executar dous movementos.

Pasadas as 19 horas da tarde do 31 de xaneiro, un conciso comunicado oficializaba a chegada do mediocentro Javi Robles e a saída en forma de cesión de Oier Calvillo ao Calahorra. Dúas accións que convidaban a pensar que viría acompañada doutra porque a saída do extremo vasco liberaba unha ficha sénior que podería empregarse para contratar a un xogador que achegase un salto de nivel ao plantel nalgunha das principais posicións de ataque.

Con todo, as horas foron pasando e a medianoite o mercado de traspasos pechouse sen máis novidades para a parroquia lerezana. Aínda así, os granates todavía poden acudir ao sempre complicado mercado de axentes libres en busca dunha peza que encaixe nas necesidades deportivas e na conxuntura económica do club e ocupar así a única ficha libre do primeiro equipo, porque as sub 23 están completas coa incorporación de Robles.

Coas incorporacións de Derik e Javi Robles, o Pontevedra ten máis reforzada que nunca as demarcacións de centrais e mediocentros, con catro e cinco xogadores respectivamente.

En cambio, outras posicións quedaron inexplicablemente debilitadas. O posto de extremo, un dos máis débiles en canto a rendemento esta tempada é agora uno en grao sumo curtos de efectivos.

Libasse Gueye mantén (o club non comunicou o contrario) a súa ficha sub 23, aínda que segue en rebeldía e non se espera que regrese a Pontevedra. Ademais, o club decidiu ceder a Oier Calvillo ao Calahorra sen ocupar a súa praza.

Con isto, só Álex González, Martín Diz, Rubio e Valentín Jaichenko son xogadores específicos para o posto de extremo e, salvo o capitán, ningún dos tres foi capaz de gañarse o rol de titular ao longo da tempada a pesar de gozar de numerosas oportunidades.

Tampouco a dianteira está sobrada de efectivos, moito menos despois da lesión de Rufo. As solucións ao xogo que ofrecen Charles, Bakero e o ariete madrileño son similares e moitas voces demandaban un atacante con maior mobilidade.

Polo descompensado que quedou o plantel e a decisión (ou incapacidade) de non remplazar a saída de Oier, a afección quedou cunha sensación de incomprensión que non tardou en plasmar a través das redes sociais. Un enfado motivado porque o club non atopou unha solución para unha das grandes carencias do equipo: a falta de gol.

Decisións que os responsables da dirección deportiva teñen a oportunidade de explicar nas habituais comparecencias que ofrecen a maior parte dos clubs profesionais ao peche do mercado ou durante as presentacións de novos xogadores. Dous actos que, polo momento, no Pontevedra non teñen previsto organizar.