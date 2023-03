Libasse Gueye volve dar sinais de vida... en redes sociais

Tempo convulsos para o Pontevedra. Sumido nunha grave crise de resultados, nunha praga de lesións e co terceiro adestrador da tempada recentemente chegado, unha nova pantasma granate volve facer acto de presenza.

Trátase do extremo senegalés Libasse Gueye, que abandonou Pontevedra no parón do Nadal para non volver. Con todo, mentres no club esperan por el e traballan en silencio na resolución do conflito, o atacante africano solta pequenas pílulas a través das súas redes sociais que enervan aínda máis a unha inchada ao bordo dun ataque de nervios.

O pasado 11 de xaneiro, nun perfecto español, compartía en Twitter: "Síntome moi ben". Un mes e dezasete días despois volve facer uso desta rede social para compartir, esta vez en francés: "Tes que concentrarte mellor en ti porque ninguén o fará por ti". Acompañando a mensaxe cunha fotografía na que o aínda futbolista do Pontevedra loce un reloxo dourado.

Il faut mieux se concentrer sur soit même parce que personne ne le feras pour toi #poursoimême pic.twitter.com/mcNcu6UsUD — Libasse Gueye (@LibasseGueye09) February 27, 2023

As respostas de numerosos perfís que opinan a diario sobre a actualidade granate producíronse de inmediato para criticar a actitude do heroe da eliminatoria de Copa do Rei fronte ao Tenerife. "Paréceme que che faltan un par de primaveras. Acabaches a túa carreira en decembro", sinalaba un; "Non, se ti pensaches en ti seguro, campeon!!!", respondía outro.

Mentres tanto, desde o club seguen sen pronunciarse sobre as medidas a tomar polo comportamento pouco profesional do atacante. Ao finalizar o mercado de inverno, desde o club confirmaron que Libasse Gueye mantén a súa relación contractual co equipo de Pasarón. Unha manobra que posiblemente se tomou para evitar que o xogador gañase o pulso e asinase por outro equipo e que, ao mesmo tempo, dá marxe á entidade que preside Lupe Murillo para decidir o mellor para o club.