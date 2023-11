Libasse Guèye reaparece en Pontevedra seis meses despois adestrando co filial

Case seis meses despois do final da pasada tempada, Libasse Guèye volve estar en Pontevedra.

O futbolista senegalés, con contrato ata final de tempada co Pontevedra Club de Fútbol, regresou esta semana á Boa Vila incorporándose aos adestramentos do filial granate ás ordes de Jesús Ramos, segundo adianta este venres a xornalista Carla Conde en Diario de Pontevedra.

Preguntado en multitude de ocasións por este caso, o club granate limitouse a asegurar nos últimos meses que se estaba a negociar co futbolista para resolver a situación, un silencio que se mantivo co seu regreso, levado co máis absoluto segredismo.

É un capítulo máis na tormentosa relación de Guèye e o Pontevedra, desde que o nadal pasado viaxase ao seu país e se declarase en rebeldía negándose a regresar esixindo a rescisión do seu contrato.

O senegalés acabou volvendo e pedindo desculpas a club e afección, pero a situación repetiuse no verán tras activar o Pontevedra unha prórroga unilateral no seu contrato. Desde entón non volvera pisar a Boa Vila.