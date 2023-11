Guèye, con ficha no segundo equipo polo menos ata xaneiro: "Vai ser un xogador máis do filial"

Con Libasse Guèye de volta en Pontevedra e adestrando co filial granate, xorden as preguntas sobre cal será a súa situación os próximos meses no equipo pontevedrés, co que ten contrato ata final de tempada.

Neste sentido, a pesar de reincorprarlo aos adestramentos, o club decidiu non comunicar nada oficialmente sobre o caso, tal e como fixo desde a súa primeira 'espantada' no pasado nadal, e deixou a responsabilidade de dar explicacións aos adestradores do filial, Jesús Ramos, e do primeiro equipo, Yago Iglesias, este venres na rolda de prensa previa á xornada de liga.

"Comezou a adestrar esta semana e vino en bo estado, é un xogador máis dentro do plantel, vai ser un xogador máis do filial", asegurou o técnico do segundo equipo.

"É un xogador rápido, con habilidades e que se está centrado e ben pode ser importante para o equipo", sinalou Ramos en relación á súa participación en Terceira RFEF.

Polo menos ata o mes de xaneiro a súa ficha vai pertencer ao filial "pola súa chegada tardía e tamén porque en termos federativos non podería estar en en o primeiro equipo", explicou pola súa banda Yago Iglesias. Isto débese a que a inscrición de futbolistas en Terceira RFEF permanece aberta desde verán e ata o mes de xaneiro, mentres que en Segunda RFEF a xanela pechou a finais de agosto e non se abrirá ata comezos de 2024.

Iso non significa que Yago Iglesias non poida tirar del, e de feito "nin se descarta nin se di que vaia a estar no primeiro equipo", limitouse a comentar Iglesias sen aclarar por completo se tirará del no futuro, aínda que por agora o seu presente pasa por demostrar o seu nivel e compromiso ás ordes de Jesús Ramos.