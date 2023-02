Ultimato da RFEF aos equipos de Primeira Federación para que acepten un sistema de control económico

Estadio de Pasarón © Mónica Patxot

O futuro da Primeira Federación segue no aire. Despois da reunión na que unha serie de clubs mostraron o seu malestar co funcionamento desta categoría, é agora a Real Federación Española de Fútbol a que responde cun requirimento aos corenta clubs que participan na categoría de bronce para que decidan se están a favor ou en contra de implantar un sistema de control económico.

Se a votación é favorable, a Primeira Federación terá futuro. Mentres que se a maioría votan en contra, o organismo que preside Rubiales "adoptará aquelas decisións sobre a configuración das competicións oficiais de ámbito estatal non profesionais que se consideren máis beneficiosas para o conxunto do fútbol español", recolle a carta enviada pola RFEF aos clubs e cuxo contido adiantou o xornalista de Marca Rafa Mainez.

O obxectivo da Federación é implantar un sistema de control económico similar ao Xogo limpo financeiro da UEFA ou da LaLiga, que limite o gasto en salarios e traspasos o 70 % dos ingresos dos clubs. Unha medida que se implantaría de forma gradual, pasando ao 90 % o próximo curso, o 80 % na 2024-2025 e ao 70 % definitivo a partir da 2025-2026. O obxectivo desta medida é evitar que os equipos sigan endebedándose e xerar unha competición máis igualitaria.

A misiva inclúe outras catro propostas relacionadas coa revisión do sistema de sancións disciplinarias, a aprobación dun convenio colectivo para o fútbol non profesional, o dereito para veto da RFEF a acordos entre clubs ou o compromiso dos equipos para cumprir con todas as normas reguladoras da competición.

Os corenta clubs deportivos que compoñen a Primeira Federación dispoñen de 48 horas para emitir o seu voto a través de correo electrónico. No caso de que a votación sexa favorable ao proposto pola RFEF, desde Las Rozas poñerán en marcha de maneira inmediata os mecanismos fixados nos anteriores puntos. Pero se a maior parte dos clubs rexeitan a proposta, a RFEF reunirá os órganos competentes para adoptar as decisións oportunas en canto a estruturación do conxunto das competicións oficiais non profesionais da RFEF.