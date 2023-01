A RFEF estuda impoñer un sistema de control financeiro para os clubs de Primeira Federación

A Real Federación Española de Fútbol citou este martes a representantes dos corenta clubs que compoñen a Primeira Federación co obxectivo de analizar a situación económica dos equipos que compiten nesta categoría e atopar soliciones aos problemas financeiros e ao control orzamentario que empeza a afectar a algúns deles.

Segundo adiantou o xornalista de Marca, Rafa Máinez, o ente federativo mostrou a súa predisposición para implantar un modelo de control económico rigoroso baseado no modelo da UEFA e o seu Xogo limpo Financeiro, un requisito que será de obrigado cumprimento para seguir competindo na categoría e controlar o endebedamento dos clubs.

Outro aspecto tratado na reunión foi o dos dereitos televisivos, asunto sobre o cal a RFEF abriu a porta a que os propios clubs poidan participar no novo tender televisivo dos dereitos audiovisuais de fronte ao próximo curso. Unha decisión que permitiría aos equipos que así o desexen optar a retransmitir con medios propios os seus encontros ou aqueles por os que poxen.

Do mesmo xeito, desde a RFEF volveron a sacar peito do apoio económico que prestan aos clubs da terceira categoría do fútbol español ao asegurar que as súas axudas alcanzan os 20 millóns de euros anuais e sosteñen que son a Federación europea que máis fondos inxecta aos clubs de terceira categoría.