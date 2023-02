O piragüismo español recoñece o talento pontevedrés na súa tradicional gala anual

Teresa Portela recibe o premio Lenda da Real Federación Española de Piragüismo © RFEP

A Real Federación Española de Piragüismo organizou a pasada fin de semana a edición XXXVIII do seu tradicional gala nacional. Este ano, o evento serviu para encumbrar aos mellores padeeiros españois deste deporte, así como recoñecer o traballo realizado por institucións e patrocinadores.

A celebración estivo presidida por Alejandro Blanco, presidente do Comité Olímpico Español; e Javier Hernanz, como presidente da RFEP. Ademais, ao evento acudiron numerosos representantes de institucións de todo o tecido civil do país, así como as principais figuras do deporte da piragua.

A cerimonia deu comezo rememorando o histórico ano que foi o 2022 para este deporte, onde os éxitos no sprint olímpico, en maratón, en kaiak polo ou en barco dragón, supuxeron un novo impulso para que o piragüismo español sitúese entre os mellores do mundo.

A entrega de premios comezou cunha mención especial para tres lendas do piragüismo español como son Saúl Craviotto, Maialen Chourraut e a pontevedresa Teresa Portela. "Son lendas porque levan sendo exemplo de sacrificio, motivación, constancia e humildade desde hai 20 anos", dixo sobre eles o presidente Hernanz, quen lembrou tamén no seu discurso a David Cal por ser "o pioneiro, o que abriu as portas da actual xeración".

O protagonismo galego non quedou aí, pois o premio da afección recaeu en mans da dupla formada pola grovense Tania Álvarez e a lucense Tania Fernández polo seu logro no mundial de maratón en K2, no que se colgaron o ouro cunha extraordinaria actuación.

O bo facer dos padeeiros autonómicos seguiu sumando recoñecementos. O premio promesas feminino e masculino sub 23 recaeu tamén en dous pontevedreses, unha de nacemento e outro de adopción, como é o caso de Antía Jácome e Noel Domínguez.

A Gala Nacional de Piragüismo pechouse coa entrega aos dous mellores do ano: a madrileña María Corbera e o galego Carlos Arévalo.