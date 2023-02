O ciclismo de máis alto nivel volve ás Rías Baixas 18 meses despois

Etapa da proba ciclista O Gran Camiño 2023 © Álvaro Arosa

O último gañador do Tour de Francia, Jonas Vingegaard, e unha infinidade de aspirantes pedalearon este venres polas estradas que rodean as rías de Pontevedra e Vigo. Con saída desde Tui, o pelotón avanzou cara á Boa Vila seguindo o Camiño de Santiago para logo dar a volta e poñer rumbo ao monte Trega da Guarda polo Camiño Portugués dá Costa.

Un espectáculo que permitiu aos pontevedreses volver gozar do ciclismo do máis alto nivel 18 meses despois do paso do pelotón da penúltima etapa da Volta a España do 2021, que partiu desde Sanxenxo e cruzou Pontevedra antes de culminar o percorrido en Mos nunha etapa que quedará no recordo dos máis afeccionados ao deporte da bicicleta polo controvertido abandono de Miguel Ángel López (Movistar) e a sentenza do que acabaría sendo campión da rolda española Primoz Roglic (Jumbo).

Nesta ocasión, a etapa tamén quedará na retina dos seareiros porque polas estradas da provincia de Pontevedra circulou outra das grandes figuras do ciclismo contemporáneo, o danés Jonas Vingegaard, quen demostrou que é un dos mellores ciclistas do momento ao facerse co triunfo de etapa nunha extraordinaria escalada ao monte Trega.

Os ciclistas partiron desde o centro de Tui con destino a Pontevedra cruzando os municipios do Porriño, Redondela, Vilaboa, Moaña, Cangas, Bueu e Marín ata chegar á capital. Alí entraron pasadas as 12.30 horas pola Avenida de Marín, para continuar por Manuel do Palacio, María Vitoria Moreno, Estación e Jose Fina Arruti para poñer rumbo cara a Arcade polo Nó do Piñeiro.

Xa en Soutomaior, a caravana avanzou cara a Redondela, Vigo, Gondomar, Baiona, Oia e O Rosal ata coroar na Guarda o monte Trega.

Foi na subida a este emblemático lugar e cunhas vistas privilexiadas nas que o ciclista danés atacou para chegar á meta en solitario e facerse co primeiro triunfo de etapa despois da suspensión da primeira etapa pola intensa nevada caída en Lugo. En segunda posición, a máis de vinte segundos, chegou o portugués do Movistar Guerreiro e terceiro, a 24 segundos, Ión Izaguirre (Cofidis).