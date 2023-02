O Arosa rescata un punto na súa visita ao Rápido de Bouzas (1-1)

Partido entre Rápido de Bouzas e Arosa © Arosa SC

Cun gol de Borja Míguez, o Arosa salvou un valioso punto da súa visita ao Rápido de Bouzas que lle permite manterlle o pulso ao líder Deportivo Fabril na loita polo play-off de ascenso.

Foi un encontro de altibaixos no que os locais levaron a batuta do xogo, forzando un penalti no minuto 8 que tiraba Carlitos e que Manu Táboas detiña para evitar o 1-0. Con todo, pouco despois, o xogador do Bouzas non perdoou e adiantou ao seu equipo aos 12 minutos.

Tras o paso polos vestiarios Luisito moveu ficha no banco e o envite cambiou. Os arousáns igualaron por mediación de Borja Míguez pouco antes do cuarto de hora, asinando o 1-1 co que se alcanzou o final do encontro a pesar dos intentos do Arosa de facerse cos tres puntos.

Con leste os de Vilagarcía suman 14 partidos consecutivos sen perder e mantéñense na segunda praza da clasificación a dous puntos do líder Fabril, que tamén empatou en Viveiro.