O acrobático gol de Mateo Arias contra o Ademar, o mellor tanto da xornada en Asobal

Carlos Álvarez, no partido entre o Cisne e Barcelona B que supuxo o ascenso á Liga Asobal © Cristina Saiz

Fin de semana redonda para o Cisne. O equipo branco reencontrouse coa vitoria ante un duro rival como o Ademar León e fíxoo a base de goles de bela factura. Así o certifica Asobal, que elixiu o acrobático tanto de Mateo Arias como o mellor gol da xornada.

O extremo pontevedrés, autor de seis goles, anotou o décimo gol dos lerezanos dunha forma pouco habitual. Nun contragolpe, Arias plantouse diante do porteiro pero, ao ser estorbado por un defensor que o golpeou na cadeira, manobrou no aire para enviar o balón ao fondo da rede de costas e por encima do porteiro rival.

Un tanto de gran calidade para un xogador que estivo especialmente inspirado o pasado domingo ao converter en gol os seis lanzamentos a porta que realizou.

Non é o único cisneísta presente neste top dez. Outra das grandes perlas da canteira branca, Carlos Álvarez, figura tamén no sétimo posto do ranking. O extremo desfíxose do seu marcador cunha finta e, ao encarar ao porteiro, enganouno cun simulacro de disparo potente para anotar o tanto cunha precisa vaselina.

Xunto co seu compañeiro, a capacidade goleadora de Álvarez, con sete tantos de nove intentos, contribuíu á vital vitoria do Cisne. Con estes dous puntos, o cadro pontevedrés suma a súa primeira vitoria do ano en Asobal e sitúase a catro puntos da permanencia.