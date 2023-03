O Cisne afronta en Granollers un reto menos imposible tras o seu triunfo #ante o Ademar León

Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Ademar León disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Con menos tempo do habitual para recuperarse do último partido, o Cisne afronta este venres un difícil duelo na súa loita pola permanencia. Os brancos, que chegan coa moral polas nubes tras superar con solvencia ao Ademar León no Municipal o pasado domingo, tratarán de dar a sorpresa esta noite en casa do segundo clasificado, o Granollers.

Son conscientes no vestiario lerezano da magnitude do reto. Os cataláns só perderon un partido na súa casa ante o Logroño e a domicilio só puido paralos o Ademar. Uns rexistros que os sitúan como o mellor dos mortais, por detrás do inalcanzable FC Barcelona.

"Están a facer unha tempada excelente, será un rival moi complicado", sinala o segundo adestrador do Cisne, Marcos Otero. A súa fortaleza defensiva e dominio das transicións son a súa principal ameaza, pero non a única. Tamén son perigosos nas xogadas elaboradas pola calidade dos seus lanzadores e o poderío físico do seu pivote.

Pero non son invencibles. No mercado invernal o Barça lles birló unha das súas pezas máis valiosas, Pol Varela, e, aínda que a supliron co prometedor Bruno Reguart, o seu xogo xa non é tan fluído como na primeira volta da competición. Unha debilidade que o Cisne tratará de aproveitar aínda que son sabedores de que deben facer o mellor partido da tempada para regresar a casa con algo positivo na maleta.