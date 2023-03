O Arxil desaparece tras o descanso e cae ante o Miralvalle (49-64)

Partido entre CB Arxil e Miralvalle no CTGD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil non puido alargar a súa serie vitoriosa e caeu de forma clara ante un Miralvalle liderado pola ex arxilista Ruth Adams (15 puntos) e Moyano (18 puntos).

Afrontaba o equipo de Mayte Méndez un partido clave de face a pelexar por meterse nos postos de play-off polo ascenso e mostraron credenciais sendo dominadoras do partido até o descanso (30-25).

Pero tras o paso polos vestiarios, entre Adams e Moyano cortaron as ás ao Arxil, incapaz de acertar de face ao aro e véndose excedido en todas as facetas do xogo. A intensidade do Miralvalle provocou que o partido rompese por completo e que as xogadoras locais desaparecesen por completo e anotasen tan só catro puntos no terceiro cuarto fronte aos 21 do seu rival.

Cun resultado de 34-46 alcanzáronse os últimos dez minutos nos que as de verde recuperaron sensacións e o Miralvalle soubo manexar a renda ao seu favor para asinar un triunfo por 49-64.

Consulta as estatísticas neste enlace