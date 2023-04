Os problemas en ataque condenan o Waterpolo Pontevedra ante o CN Molins (9-5)

O Waterpolo Pontevedra segue sumido na súa serie negativa despois de caer en terras catalás ante o CN Molins de Rei no primeiro partido da segunda fase polo ascenso.

As pupilas de Kike García enfrontáronse este sábado contra o último equipo ao que lograron vencer, pero esta vez foron incapaces de superalo, caeron por 9-5 e xa son catro as xornadas consecutivas nas que non puntuaron.

Faltoulle efectividade en ataque o conxunto pontevedrés, incapaz de abrir a lata ata pasado case un cuarto de hora de xogo. O CN Molins, pola súa banda, anotou unha parcial inicial de 3-0, Andrea Andión anotou o primeiro tanto do WP, e Elia Badosa asinou o 4-1 co que se alcanzou o descanso.

Tras o intermedio, as de Lérez continuaron con problemas para portería e víronse superadas de forma clara polo seu opoñente, que abría a brecha en cinco goles xa imposibles de superar (7-2).

Xa no último período e co triunfo no peto, as catalás relaxáronse e o Waterpolo Pontevedra aproveitou para golpear con tres tantos e maquillar o resultado nun 9-5 final.

