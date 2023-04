O Froiz festexa o triunfo de Vicente Rojas no Campionato Panamericano

Intensa fin de semana de competición para o Grupo Deportivo Supermercados Froiz, no que a maior alegría chegou do outro lado do Atlántico.

En Panamá o seu ciclista Vicente Rojas disputaba o Campionato Panamericano en Ruta, e non puido ser máis positivo para el.

O chileno, un dos favoritos ao triunfo, coouse no corte bo a 80 quilómetros de meta, xogándose finalmente as medallas cos colombianos Juan Pablo Sossa e William Colorado. Vermello, máis veloz no sprint, fíxose coa medalla de ouro na categoría sub-23.

Pola súa banda, na casa, o seu equipo tomou parte dunha nova proba puntuable da Copa de España, a Clásica Ciudad de Torredonjimeno.

Nun percorrido con presenza montañosa o Froiz mantivo as súas opcións de pelexar polos postos de honra, aínda que David Delgado (Cortizo) terminou sorprendendo para facerse coa vitoria superando en meta a Ivanov Viacheslav. A 31 segundos chegaría o grupo asinando Jose Autran o sétimo posto final.