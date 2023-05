Vicente Rojas, do Froiz, gañador da etapa da Copa de España celebrada en Padrón

A Copa de España Elite-sub23 puxo o broche de ouro coa celebración da décima edición dos Rutas Xacobeas, con Padrón e Vigo como sedes.

Este peche de competición deixou bo sabor de boca ao Supermercados Froiz, polo menos na primeira xornada, co primeiro posto de Vicente Rojas no sprint final. Con todo, a escuadra alimenticia tívose que conformar cun posto 18 como mellor posición na etapa celebrada en Vigo.

Na xornada disputada o sábado na cidade coruñesa, os corredores tiveron por diante un percorrido crebado de 165 quilómetros, con saída e chegada en Padrón, e seis dificultades montañosas, entre as que destacaba o alto de Aguasantas, situado a 26 quilómetros da meta, e que foi clave na resolución.

Os protagonistas da fuga foron Sergio Llull (Arabay) e Luncan Serban (High Level), que tras soltar aos seus compañeiros na subida a Palleiro, fixáronse á fronte da proba e chegaron a gozar dunha vantaxe de máis de 7 minutos. Con todo, as duras ramplas do Alto de Aguasantas, que en ocasións superaban o 10% de pendente, terminaron condenándolles e foron cazados por Benito (Bicicletas Rodríguez Estremadura) e Gabriele Raccagni (Eolo Kometa) para, posteriormente, polo pelotón.

Do grupo tamén emerxeron os tres corredores que se disputaron o triunfo no sprint final con Vicente Rojas (Supermercados Froiz) en primeira posición e con máis de 20 segundos de renda, e con Marc Cabedo (Telco’m On Clima Ouses) e Viatcheslav Ivanov (MP Group) segundo e terceiro, respectivamente.

XORNADA DO DOMINGO EN VIGO

A Copa de España Elite e Sub23 de ciclismo na estrada chegou ao seu fin este domingo en Vigo, coroando como campión da xeral de certame nacional a Thomas Silva (Caixa Rural Alea), moi sólido durante cada unha das probas, e como vencedor da Copa de España viguesa a Sergio Chumil (Aluminios Cortizo), o mellor no duro final subindo A Madroa. Sergio Trueba alzouse como campión Elite.

O transcurso polo Monte Aloia tívose que neutralizar ao redor dunha hora por unha caída que obrigou o emprego de ambulancias. De aí ao final, produciuse unha fuga de quince ciclistas que foi neutralizada pouco despois da continuación, dando paso a un forte ritmo e varios ataques.

Os únicos que conseguiron abrir oco foron Fernández (Caixa Rural Alea) e Ganzabal (Laboral Kutxa), que lograban, sós primeiro, e logo xunto a outro grupo de corredores que foi pechado polo pelotón a pé da Madroa, onde de novo sucedéronse os ataques.

O esixente desnivel fixo efecto nos deportistas, que aos poucos foron baixando a velocidade e baixando postos á hora de encarar a recta final. Sergio Chumil lanzou un ataque irrecuperable para os seus opoñentes, facéndose co triunfo por diante de Hugo Aznar (Finisher) e Marc Cabedo (Telco On Clima Osés), segundo e terceiro a uns quince segundos do gañador.

Thomas Silva (Caixa Rural-Alea), que chegou como campión de forma matemática á última cita, eríxese como novo gañador da Copa de España Elite-Sub23, sucedendo no palmarés a Fran Muñoz (Eolo Kometa). Na categoría elite Sergio Trueba (Gomur) fíxose coa vitoria tras unha boa fin de semana tanto en Padrón como en Vigo, impoñéndose por diante de David Domínguez (Zamora Namora). O equipo Gomur-Cantabria Infinita alzouse como a mellor escuadra da competición.

Pola súa banda, os mellores do Supermercados Froiz na proba viguesa foron José Autran, que finalizou en 18 posición, e Daniel Jiménez, que chegou 30.