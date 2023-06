Sete representantes da arbitraxe pontevedresa dirixirán partidos de fútbol en categoría estatal o próximo curso

Anxo Fariña Biasi, Daniel Pastoriza Iglesias e Alberto Gómez Lameiro © CTA Pontevedra Álvaro Juncal Moreira, árbitro pontevedrés de fútbol © Real Federación Galega de Fútbol

Os movementos arbitrais confirmados nas categorías nacionais por parte do Comité Técnico de Árbitros da Real Federación Española de Fútbol culminan con sete árbitros e árbitras vinculados ao colexio de Pontevedra con presenza neste tipo de competicións.

Ademais do pontevedrés Muñiz Ruiz que, ademais de encadear a súa terceira tempada consecutiva en Primeira División masculina, acaba de ser proposto para dirixir partidos internacionais; a arbitraxe pontevedresa contará este ano cun colexiado en Primeira Federación e tres. en Segunda Federación. Ademais, exercerán de árbitras asistentes en Primeira División feminina Iris Romero Cancelas e Iria Rosendo González. Esta última compaxinarao coa realización de prácitcas en Segunda Federación masculina.

Continúa unha tempada máis como xuíz de Primeira Federación masculina Daniel Pastoriza Iglesias; mentres que a Alberto Gómez Lameiro e a Álvaro Juncal Moreira úneselles en Segunda Federación Miguel Oliveira Dios tras o seu ascenso desde Terceira Federación.

Con respecto á arbitraxe feminina, ascende a Primeira División feminina a pontevedresa Iris Romero Cancelas para exercer de árbitra asistente. Mentres que a súa homóloga Iria Rosendo González mantén a categoría e, ao formar parte do programa Elite nivel prata, pasará o próximo curso a realizar prácticas no cuarto chanzo do fútbol nacional masculino.