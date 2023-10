O Waterpolo Pontevedra, disposto a "baleirarse na piscina" para superar o Santa Eulalia

O CW Pontevedra viaxará esta fin de semana a L´Hospitalet de Llobregat, onde se medirá o sábado a partir das 16:00 horas á Agrupació Esportiva Santa Eulalia no que será o segundo partido de Primeira División Nacional Feminina.

O equipo pontevedrés, tras a boa estrea de liga con vitoria en Marín fronte a Dos Hermanas, espera aproveitar o nivel de motivación para seguir sumando puntos.

Pero en fronte terá a un equipo "que non o poderá fácil e non se deixará sorprender como o ano pasado" a pesar de perder no debut ligueiro fronte ao Vallirana.

As do Lérez viaxarán unha vez máis sen complexos e dispostas a baleirarse na piscina para conseguir a súa primeira vitoria a domicilio, sabendo que non será fácil, xa que enfronte terán un rival moi competitivo e con experiencia.