O CCD Sanxenxo, orgulloso tras a edición "máis difícil" do seu Torneo Internacional Júnior

En ningunha das 21 edicións do ITF World Tennis Tour Junior de Sanxenxo a choiva impedira disputar nin un só minuto de competición ao aire libre, nas pistas duras do complexo do Círculo Cultural Deportivo.

Por iso desde o club considérana a edición "máis difícil", e a pesar diso móstranse orgullosos do seu desenvolvemento e de todo o equipo que o fixo posible.

Non en balde este torneo é a xoia da coroa de todos os que organiza o CCD Sanxenxo, polo que pasaron grandes figuras agora do circuíto profesional como Carlos Alcaraz, Jannick Sinner ou Casper Ruud, entre outros.

Segundo explicaron nun almorzo informativo o presidente do club, Francisco Hernández, e o xerente, Antón Hernández, a competición puido saír adiante grazas á colaboración doutras entidades como o Club de Tenis Pontevedra ou o Mercantil, así como a un grupo de traballo de 10 persoas con fisioterapeuta, encordador e ata chofer para dar servizo aos xogadores, e é que a loxística dun torneo deste nivel é en grao sumo complexa.

"Os custos este ano multiplicáronse ata case os 60.000 euros", aseguran, debido a que a choiva olbligó a aumentar a estancia de moitos deportistas e adestradores, custo asumido pola organización. En total "sumamos 751 pernoitas en hoteis".

No ITF Júnior, de categoría J300, inscribíronse 668 xogadores de 55 países, o que demostra o gran interese do torneo. Finalmente entraron no cadro os 118 mellores por ranking, de 24 países.

Ademais ofrecéronse ata 615 horas de contido a través de Youtube, con ata 4.900 visualizacións e "máis público que nunca" en directo no club.

"O nivel foi altísimo, o 80% dos partidos fóronse a tres sets", defendeu Antón Hernández sobre unha competición na que triunfaron o español Rafael Jódar e a checa Alena Kovackova e que esperan manter no calendario moitos anos, aínda que valoran un cambio de datas.

TORNEO INTERNACIONAL CADETE

A actividade en todo caso non para no CCD Sanxenxo, que xa prepara a 15 edición do seu Torneo Internacional Cadete, para xogadores menores de 16 anos, correspondente ao circuíto Tennis Europe e que se disputará do 4 ao 11 de novembro.

"É un torneo máis zonal, sobre todo con xogadores españois e portugueses, pero tamén algún de fóra. Hai varios xaponeses", explicaron os reponsables do club.

Se o tempo permíteo a fase previa da competición completarase entre o sábado 4 e o luns 6 de novembro, mentres que o cadro final arrincará o martes ata as finais previstas para o sábado día 11.

Dous torneos, o júnior e o cadete, que se suman ao Futures 25.000 de categoría profesional e ao Internacional de Veteranos, convertendo ao CCD Sanxenxo nun dos baluartes do tenis galego e nacional.