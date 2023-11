Un partido especial para o Waterpolo Pontevedra: "Imos ben pero está a liga moi igualada"

Xogadoras do Waterpolo Pontevedra na presentación do partido do seu equipo contra o CW Turia © Mónica Patxot

Marchan ben as cousas para o Club Waterpolo Pontevedra na súa segunda tempada na Primeira Nacional Feminina, pero o equipo pontevedrés quere máis.

"Hai que seguir traballando porque imos ben pero está a liga moi igualada", afirma o adestrador Kike García.

"Hai dúas semanas perdemos contra un equipo que non gañara aínda e o sábado gañámoslle ao único equipo que non perdera, co cal a igualdade xa se ve que é moita e ao final o que marca o gañar ou perder son detalles", explica o preparador.

Así, na cuarta posición da táboa, chegan a próxima fin de semana a un partido especial, o que lles medirá ao CW Turia o sábado 25 de novembro (16.00 horas) na Escola Naval Militar de Marín nun encontro no que se conmemorará o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.

"Aproveitando que temos un equipo de referencia no waterpolo estatal queremos coa visibilidade que podamos apoiar a causa", sinalou respecto diso o presidente do Waterpolo Pontevedra, José Tellería.