O Pontevedra repite fórmula marcando os seus tempos de negociación

A expectación na contorna do Pontevedra Club de Fútbol é máxima, desexando coñecer as primeiras noticias do próximo proxecto deportivo granate en Primeira RFEF.

Unha sensación que contrasta un ano máis cos tempos que marca a entidade de Pasarón, e que se manteñen inalterables verán tras verán.

A pesar de ter logrado o ascenso o 20 de abril ante o Laredo, a directiva avanzou que esperaría como afai ao final oficial da competición para arrincar coa súa planificación deportiva.

É un período de reflexión no que non se falou do futuro de Yago Iglesias no banco nin tampouco do dos futbolistas do primeiro plantel.

O primeiro foi liquidar o curso a nivel económico, cunha primeira rolda de contacto cos xogadores o martes 6 e mércores 7 de maio antes de que iniciasen as súas vacacións.

Desde ese momento o reloxo empezou a correr, coa prioridade de afrontar canto antes a situación de Yago pero movéndose con cautela.

Neste sentido hai un ano transcurriron 12 días desde o último partido do play-off (2 de xuño contra o Betis Deportivo) até o anuncio da renovación do técnico (14 de xuño), aínda que as negociacións para a súa continuidade non arrincaron até aproximadamente o día 10 despois dunha semana de reflexión interna na entidade granate, pechándose logo en apenas catro días.

Hai dúas campañas pola súa banda, no verán de 2023, a chegada de Yago Iglesias anunciouse a 16 de xuño, 21 días despois de finalizar o curso.

É por iso que se entra xa en horas e xornadas decisivas para coñecer se hai entendemento entre o Pontevedra e Yago, coa previsión de que iso suceda como moi tarde a próxima semana.

Cal será a aposta e obxectivos do novo proxecto deportivo, así como a consolidación do corpo técnico, son algunhas das cuestións que están sobre a mesa.

Mentres todo isto sucede entre bambalinas, no club granate a actividade pública reduciuse á mínima expresión, e de feito até as súas redes sociais apenas mostran actividade á espera de empezar a ofrecer luz cos primeiros movementos firmes. Un momento que esperan intrigados os afeccionados granates.