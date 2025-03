Bomba de racimo Trump, y III

¿De dónde proceden los ataques a la libertad y a la democracia en Occidente? Entre 1989 y 1991 se hundieron los regímenes socialistas de Europa: la dictadura comunista del socialismo real como forma de organizar la economía y la sociedad desapareció y a partir de entonces el mercado y la democracia liberal constituyen los elementos fundamentales de la organización de las sociedades democráticas. Lo que pasa es que este consenso ha durado poco: si bien las sociedades abiertas occidentales contenían desde primera hora grupos, movimientos o alternativas políticas cuyo ideario no era otra cosa que la efectiva destrucción de la democracia, a partir del primer cuarto e incluso antes se han desarrollado movimientos políticos antidemocráticos por doquier, nuevos, que se unen a los que ya había. Como bien sabemos los ciudadanos del siglo XXI, las sociedades democráticas están sufriendo ataques desde las instituciones orientados a liquidar los mecanismos de respeto a la propiedad, a la libertad y a la Ley.

En relación con los ataques externos a la democracia y a las sociedades libres hay que citar una declaración conjunta de Xi Jinping y Putin que presentaron mundialmente en febrero del 2022, en la que mostraban la evidente incomodidad con la evolución del mundo desde el final de la Guerra Fría y con el papel que representa EEUU arropado por el resto de Occidente. Lo tildaron de documento doctrinal, orientado a la formulación de tesis ideológicas alternativas y de reglas alternativas para la formación del orden mundial. Solamente citaremos un par de notas: “los intentos de ciertos Estados de imponer sus propios ‘estándares democráticos’ a otros países, de monopolizar el derecho a evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios democráticos, ..., no son más que burlas a la democracia ...”. Rusia y China subrayan que “se oponen al abuso de los valores democráticos y la injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos bajo el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”. Por lo que se refiere a éstos, la declaración afirma que “el carácter universal de los derechos humanos debe verse a través del prisma de la situación real de cada país en particular, y los derechos humanos deben protegerse de acuerdo con la situación específica de cada país y las necesidades de su población”

Nada se vió en los medios de comunicación mundiales, ningún aspaviento, ningún titular a cinco columnas, no salieron los telediarios ni las portadas en tromba repitiendo una y otra vez la foto de la declaración conjunta y avisando, calificando, atacando y demoliendo las dos cabezas del totalitarismo ante la amenaza universal que supone la intimidación de los dos gigantes en contra de las sociedades democráticas y sus ciudadanos; no hubo ni la decimosexta parte de aviso, atención, denigración y ataque de la cacería mediática montada contra el presidente Trump. Lo que dicen estos dos palomos es que ni democracia ni derechos humanos, que ellos se encargan de todo. Así de simple. Uno, asesinando a Navalny, el último de la fila: lo que desconocemos de la sociedad rusa; y el otro manteniendo dentro de sus fronteras campos de concentración, hoy: lo que desconocemos de la sociedad china. Debajo de estas dictaduras del nacionalismo y del comunismo y en estructura de racimo se encuentran decenas de países bajo dictaduras del socialismo que están en la más terrible miseria o camino de ella: Cuba en primer lugar, Venezuela, Nicaragüa, Colombia, Bolivia, media África... Oriente Próximo: no veo a la Corte Penal Internacional por ningún lado. No veo a los manifestantes de guardia. A los sindicatos de la ventosa a nuestros impuestos como lampreas. A los mandarines de la cultureta ni a Greta la turuleta. No veo a ningún partido de izquierda, a ningún nacionalista, a ningún progresista, a ningún antifascista. ¿Por qué? ¿Porque no son demócratas?

¿De dónde proceden los ataques a la libertad y a la democracia en Occidente? Estos últimos que acabamos de citar, que ante los dictadores callan y otorgan, lamelibranquios con el chavismo, con Ortega, con la martirizada Cuba y con las satrapías islámicas, dicen que están rodeados por la ultraderecha y que la democracia está en peligro:

. inmigración sin control;

. inmigración y acogida con formación de guetos, sin trabajar, viviendo de la sopa boba, sin integración de ningún tipo en la sociedad, perteneciendo a la religión y/o ideología islámica con indiferencia supina de las cadenas de atentados que sufre la sociedad democrática europea a lo largo de todos estos años;

. feminismo, leyes de género, leyes lgbti ... las mujeres jurídicamente diferentes con preeminencia sobre los hombres: sin igualdad ante la Ley, aberración jurídica, ética, aberración democrática de unos calzonazos de la ideología;

. cambio climático: miel sobre hojuelas para los socialistas de todos los partidos, tan pegados como están al dinero público no tienen oportunidad semejante para levantar toneladas de dólares de los bolsillos ciudadanos: la nueva unidad de medida en relación con el cambio climático será una medida de peso planetario. ¿La actividad humana acusada de ser causante de la destrucción de la Tierra? Atenazar el capitalismo, único sistema que funciona con libertad, individual y colectivamente.

. energías renovables, only;

. energías fósiles, nothing y ya;

. objetivos ODS, agenda 2030, ¡all together now!: bueno será lanzar una agendita a ras de suelo que, por un lado, sustituya la papa socialista para conseguir levantar montañas de dinero, y por otro se creen miríadas de cargos públicos en la burocracia política;

. multiculturalidad, woke is woke, todo vale contra la sociedad humanista;

. palabrería inclusiva y sostenible: fanfarrias de ayer y hoy, pero siempre con el cañón del dinero público.

Todo aquel que se cisca en estas consignas del imperio progre queda señalado como ultraderecha: Trump intenta llevarlo a cabo por ahora con más sombras que luces. Ya se verá. Si acaba con la guerra de Ucrania sin que Ucrania deje de existir en su integridad territorial, con autonomía internacional de Crimea o alguna zona más del Donbass...; luego, si es capaz de desactivar el odio en Próximo Oriente: Líbano, Gaza/Cisjordania, y finalmente si consigue acercar a Irán a la civilización, triunfa. Parece que sigue las enseñanzas de Kissinger, que en un artículo de 2014 aconsejaba a Occidente un acuerdo con Rusia sobre Ucrania, que debía recibir por todas las partes un estatus de neutralidad similar al que tuvo Finlandia a mediados del XX: incorporación a la UE, pero nunca a la OTAN.

Por lo demás Trump es un personaje zafio, prepotente, inculto, soberbio, muy alejado del espíritu de la sociedad humanista europea y con gran capacidad para la mentira y el lanzamiento de órdagos. Está en la política con el mismo espíritu con el que parece dirigir su vida y negocios. Sin lugar a dudas pertenece a otra estirpe que en Europa creo que aún no hemos visto y en España tampoco. Aquí estamos más acostumbrados al seny funcionarial, políticos profesionales que una vez que pisan moqueta no vuelven a trabajar en su vida, que pese a ello tienen la admiración del pueblo romano y que sin haberse ganado ni una nómina con el sudor de su frente nacen, viven y mueren bajo el palio de su partido a velasvir. Dos culturas distintas. El presidente americano me recuerda a un pelirrojo holandés que estaba al frente de un departamento tecnológico de una importante empresa del norte de Galicia que, sentado detrás de la mesa de su despacho, vestimenta informal, recibía una elaborada propuesta de su comercial a la vez que éste cometía el segundo error de libro al comentar que disponía de una de más alto nivel para su centro de datos: como es lógico, en un santiamén el holandés levantó la mirada y sin pestañear la tiró hacia atrás por encima del hombro echándola a volar. Menos mal que continuó atendiéndola. Trump, levantándose y abriendo secamente la puerta indicaría que la reunión había terminado.

La mejor comparación que se ha realizado en relación con Trump la ha hecho una diputada del parlamento español:

1 - ¿El asalto al Capitolio de verdad les escandaliza? ¿A ustedes? No puede ser. Y mucho menos que el señor Trump haya indultado a los asaltantes condenados por sedición. Es exactamente lo mismo que hizo el señor Sánchez con los sediciosos del 1 de octubre y con exactamente el mismo argumento.

2 -Afeaba el señalamiento de periodistas y los ataques a la libertad de prensa: Inaceptable por parte de Trump, ciertamente. Tanto como llamar fachosfera, pseudomedios, máquina del fango, galaxia ultraderechista digital y jauría a quienes publican informaciones incómodas para la familia y el entorno de Sánchez.

3 - criminalización de la oposición: Otro feo vicio trumpista, pensará usted, mientras lo practica con maestría. Y ha recordado que Sánchez ha llamado al PP colaboracionista con los nazis cuando han blanqueado un partido que justifica el exterminio de los españoles, con coches bomba y tiros en la nuca.

4 - Trump ha culpado a Ucrania de la invasión de Putin. Sánchez y usted mismo culpaban y culpan al gobierno de España, del PP, del golpe de Estado de 2017. Colaboracionistas ustedes..., con el delito, y especialistas en la inversión de responsabilidades. Ustedes pacifican Cataluña tal y como Trump pacifica a Ucrania. Le quitan la razón a los agredidos y se la dan a los agresores.

5 - ataques a la justicia, donde la simetría es ya total, tanto en las acusaciones de lawfare como en el señalamiento a los jueces: Dijo Trump: este ataque político ilegítimo no es más que una farsa amañada. El lawfare se tiene que acabar. Dijo Sánchez: Yo he sido víctima de lawfare y el PP juega con cartas marcadas.