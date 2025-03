Bomba de racimo Trump II

2. Ucrania

El presidente Trump prometió en campaña acabar con la guerra, un asunto que atañe a capitulaciones, fronteras, garantías y supervivencia de naciones y en la que Trump, al hacer de árbitro y para llegar a un Acuerdo, tiene la obligación de escuchar y valorar a ambos contendientes. Lo que hizo saltar por los aires la conversación sui generis que dio la vuelta al mundo fue la pregunta de un periodista sugiriendo que Trump estaba alineado con Putin. Las escenas posteriores que recorrieron las pantallas de una punta a otra han servido para otorgarle las diversas y unánimes cualificaciones absolutamente negativas. Su forma muy personal de hacer las cosas supongo que evitó la imprescindible preparación de la reunión por los respectivos equipos diplomáticos, y no es muy aceptable mantener una reunión a calzón quitado entre los dos dirigentes sin haber llegado a los previos y necesarios puntos en común. Se puede decir que Trump los ha venido a ver -a los medios de comunicación, a muchos gobiernos y a toda la izquierda- pues su narrativa intensifica el repudio con que es tratado mediáticamente uniendo hilos con aquellas informaciones previas a las elecciones en donde todo el mundo tomaba partido por la candidatura demócrata. Un outsider al que no se quiere ver ni en pintura, acusado entre otras muchas cosas de ser la mano de Putin en la guerra para acabar con Ucrania.

Las cifras de las aportaciones de EEUU y la UE a la guerra ya han pasado a la lucha política sectaria y partidista y no creo que realmente se publiquen con certeza. Hay que tener en cuenta que mientras EEUU financiaba la guerra con misiles Patriot, tanques y obuses hasta cantidades entre 120.000 y 320.000 millones de €, los europeos danzaban cual polillas pirofílicas al calor de la hoguera comprando miles de millones de euros en gas y petróleo... ¡¡¡ruso!!! Ni sanciones ni gaitas: la Rusia de Putin vende a Alemania gas por un tubo, en estos años España ha doblado las compras a Rusia y las compañías energéticas españolas pudieron comprar sin cortapisas en 2024 solo de enero a noviembre más de 30.000 gigavatios hora. UE vive en la desidia de la palabrería inútil incapaz de cumplir con sus propias normas, no ha puesto ni un solo hombre a luchar en el frente porque no hay nadie en Europa que quiera ir al frente ni que quiera una guerra. El único ciudadano que se ha vestido de caqui y que con todos sus pertrechos estuvo en el frente de guerra con los soldados ucranianos ha sido Bernard Henry-Lévy(¿Quién mató a Daniel Pearl?).

Cuando hablamos de Rusia o de Putin, ¿de qué hablamos? Hablamos de Alexei Navalny, del que acaba de cumplirse en el mes de febrero su detención, tortura y asesinato a manos de Putin, este hijo de la KGB del comunismo. Durante años Navalny fue el opositor más directo a la dictadura populista de este machote que tiene a la ciudadanía rusa bajo su bota marca CCCP; una oposición democrática que, igual que en el miserable comunismo, termina visitando a sus gentes más señaladas en Siberia, en las cárceles y en los cementerios. Esta sucia bota invadió Ucrania a sangre y fuego, cometiendo delante de nuestras narices viles asesinatos de la población civil, martirizada por los bombardeos y que a tantos los llevó a la diáspora por media Europa. Hoy, un cuarto de siglo del XXI, No Putin, No War.

El primer paquete de sanciones de la UE contra Rusia, febrero del 2022, incluía: sanciones selectivas contra 351 miembros de la Duma, restricciones a las relaciones económicas con las regiones que ya no controlaba el gobierno de Ucrania (Donetsk y Luhansk), y aplicación de restricciones al acceso de Rusia a los mercados y servicios financieros y de capitales de la UE. En algunos momentos los textos recogían las consecuencias graves e incalculables para Rusia debidas a todo el aparato de sanciones europeas: ¡vamos por el decimosexto paquete de sanciones! La UE tiene un PIB ocho veces el de Rusia y casi tres veces su población, triplicamos su PIB per cápita. ¿No tenemos los europeos un sistema de defensa, no tenemos la OTAN? Durante meses se veía venir el ataque ruso, ¿no podía la OTAN en ese tiempo prebélico haber hecho algo realmente efectivo en el interior de Ucrania y posicionarse pacíficamente como invitados de Zelenski en maniobras conjuntas para hacer bulto e impedir el paseo militar que se avecinaba? Hoy no queda otra alternativa que paralizar la guerra porque la población está martirizada y las ayudas USA & UE sin un solo soldado no han sido capaces de ganarla: ahora el presidente Trump ha mandado a parar. No se puede seguir. La UE no monta su ejército ni en 10 años, y veremos.

3.aCanal de Panamá

La potencia económica y financiera USA junto con la determinación del presidente queda de manifiesto en esta operación. Desde principios de siglo y hasta 1977 estuvo bajo control estadounidense, fue el presidente Carter el que lo cedió gradualmente al gobierno panameño. La situación absolutamente estratégica de Panamá permite que por sus esclusas transite el 5% del volumen del comercio marítimo mundial, una inmensa cantidad y valor. El Partido Comunista chino ha de tener desplegado un mapamundi gigante en el que están anotadas todas las cifras de la producción mundial, el montante de países y sus productos y los volúmenes y puntos geográficos por donde circula el comercio mundial a lo largo del globo. En 2017 Panamá, ayudada por los millones de dólares de inversión prometidos, rompe lazos con la democrática Taiwan, establece relaciones formales con China comunista y se convierte en el primer país latinoamericano en incorporarse a la iniciativa Belt and Road, que es un proyecto mundial de infraestructuras e inversiones valorado en un billón de dólares por el que está transcurriendo el flujo de mercancías -cuya producción con condiciones de trabajo chino planifica la burocracia del partido comunista- para su venta y distribución en todo el mundo. La ruta de la seda. Esfuerzo capitalista de Estado del comunismo totalitario. Panamá recibió inversiones de todo tipo: en primer lugar les compraron lo esencial, las instalaciones portuarias, luego subvencionaron líneas de ferrocarril y para ir pelando la pava hasta les instalaron un Instituto Confucio, de tal manera que hoy China es el segundo mayor usuario del canal y dispone de puertos y terminales a ambos lados, en el Pacífico y Atlántico: puerto de Cristóbal, puerto de Balboa, terminal de cruceros de Amador, están construyendo un cuarto puente... las empresas propietarias son filiales de un conglomerado con sede en Hong Kong. Hay que advertir que nada sucede ni se mueve económicamente en China sin que el komité zentral del PCCh tenga conocimiento y aprobación, como accionista de finalidad que es.

BlackRock gestiona en todo el mundo unos 12 billones de dólares en activos. En España tiene invertidos casi 70.000 millones de euros en empresas del IBEX. Hace unos días se acaba de confirmar que el 90% de Panama Ports Company -subsidiaria de la multinacional de Hong Kong- será adquirido por la sociedad de inversión presidida por Larry Fink, amigo o conocido del presidente Trump. China deja de tener control sobre las instalaciones del Canal de Panamá.

3.b Gaza

Nada mejor que los viejos zorros plateados de las satrapías del Golfo, bañados en oro, machistas y fascistas, oteasen las orejas al lobo al comprobar que un mamotreto de 112 páginas filtrado a las agencias internacionales recogía un plan para implantar en Oriente Medio una sociedad no islámica, democrática, la segunda en el territorio de los túzaros. Trump filtra un manual para acabar con la condena que los hermanos árabes lanzaron contra la comunidad palestina hace 80 años: conservarlos en podredumbre. Se trataba de transformar una dictadura islámica medieval en una Riviera, en una Costa Azul privilegiada al borde del Mediterráneo. Al momento los zorros plateados salieron de su madriguera de oro, saltaron de sus asientos y almohadones y se pusieron a organizar ellos mismos la reconstrucción de Gaza para no llegar a la inconcebible situación de que los palestinos con sus armas y con su sustancia gris entrasen por el arco de triunfo de Qatar. No sabemos si Trump considera que su objetivo se ha cumplido, pero solo con plantear un escenario de liquidación del problema más antiguo del planeta y que los protagonistas se orienten a este objetivo ya puede ser considerado un triunfo. Veremos si se ponen de acuerdo los plateados en cuánto y quién paga.

3.c Venezuela

Una banda criminal venezolana fue declarada organización terrorista por el presidente Trump el mismo día de su investidura. Además, afirmó su intención de declararla ¡eh, zapatero! una "fuerza armada irregular" del régimen de Venezuela, es decir, el gobierno chavista la promueve, la financia, la surte, la acoge, la protege, le entrega armas... con el fin de que se dedique al tráfico de drogas, a la trata de personas, a la extorsión, a cometer homicidios. A extender su influencia por diversos países de América Latina. El Tren de Aragüa está involucrada en secuestros y asesinatos, ha evolucionado desde una banda carcelaria a una organización criminal trasnacional saltando las fronteras de Venezuela de la mano de la diáspora venezolana que huye de las condiciones económicas y políticas del país. La relación entre el gobierno chavista de Maduro ¡eh, zapatero! y esta organización terrorista está probada en el asesinato el año pasado en Santiago de Chile de un teniente del Ejército venezolano disidente que fue hallado dentro de una maleta, desmembrado y luego enterrado bajo metro y medio de hormigón. Las denuncias del gobierno de Chile han sido documentadas por los fiscales, mientras testigos y evidencias señalan al verdadero mamporrero del régimen, Diosdado Cabello, que encargó la operación. Toda la estructura chavista está envuelta en negocios ilícitos y prácticas criminales que entroncan con las capacidades en el extranjero que ha desarrollado el Tren de Aragüa: en Venezuela no debe quedar nada más que robar. Cuando en 2015 fueron detenidos por la DEA los narcosobrinos de Maduro ¡y luego liberados por la administración demócrata Biden! ya había sido probada la utilización del TdA como sicarios.

La designación como "fuerza armada irregular" junto con la clasificación como organización terrorista permitirá responsabilizar directamente al dictador Maduro ¡eh zapatero! de los delitos cometidos en EEUU. Además, el presidente Trump acelerará la presión sobre el régimen revocando la licencia otorgada a la petrolera Chevron con la que, mediante empresas conjuntas con el bebedero de patos que es la empresa pública chavista PVDSA, ha podido enviar más de 200.000 barriles diarios de petróleo venezolano a EEUU, un negocio que genera miles de millones de dólares en ingresos a la cúpula de la dictadura chavista. Y a sus acólitos.

3.d. corte penal internacional

El presidente Trump firmó una orden presidencial que establece restricciones financieras y de visados a individuos y familiares que hayan cooperado con pesquisas de dicha corte penal contra ciudadanos de EEUU e Israel. Dicha corte no ha movido un puñetero dedo contra ninguna satrapía: las ha movido esencialmente contra estas dos democracias. Dice la presidenta del tribunal que las sanciones estadounidenses podrían socavar rápidamente el funcionamiento de la corte y hasta poner en riesgo su existencia.

Continúa.