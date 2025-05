¿... dónde el dinero de los impuestos? ¿dónde la montaña de deuda?

De forma recurrente, repetitiva, rancia y retrógrada se siguen presentando las cuentas del Presupuesto de forma que podríamos denominar decimonónica: es posible que este rasero provenga aún del XIX.

Los INGRESOS se subdividen en 44 grupos de “ingresos” y 171 cuentas. Mientras a la empresa y al autónomo le buscan los puntos y las comas de sus ingresos, la propia Administración presenta a sus ciudadanos una ensalada, una empanada, una sopa, con el único fin de que la ciudadanía se mantenga alejada del corazón del negocio político. Para impedir que la información se muestre de forma didáctica y que enseguida el ciudadano se forme una idea de cómo está el asunto, la Administración pública vuelca todas las partidas de entrada como ingresos -base imponible que necesita para comparar el porcentaje sobre PIB- e importe con el que la ciudadanía puede que se quede, cifra final que contiene churras, merinas y nabos: ingresos tributarios propiamente dichos, ingresos patrimoniales y financieros variables, otras partidas aleatorias y transferencias de otras administraciones y/o instituciones.

Comencemos por esta cifra: dice el Gobierno que el total de los Ingresos presupuestados para el ejercicio son más de CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS. Mentira técnica: todas las partidas de ingresos deben de ser cualificadas por orden de seguridad en su obtención, y nada más seguro que aquello que figura por Ley, como son los porcentajes de impuestos sobre la actividad empresarial. Estos son los verdaderos ingresos con los que se puede contar y son las partidas con las que hay que confrontar las obligaciones del Estado. Luego vienen otras partidas que son aleatorias, indeterminadas o posibles dependiendo de muchos factores, económicos y políticos. Y, por último, a las entradas del Presupuesto se suman diversas transferencias de instituciones diversas que no son ingresos tributarios sino partidas cruzadas entre administraciones. A modo de gran resumen del corazón de los ingresos del Estado cuya probabilidad de cumplimiento es alta:

Impuestos y Cotizaciones ........................................... 309.850.604.120

Tasas / Precios públicos / Servicios ............................. 3.424.548.900

Ingresos Financieros ................................................... 2.749.297.050

TOTAL.... 316.024.450.070. = 79% s/total INGRESOS

Dentro de los bienes del Estado nos encontramos con dividendos de las ocupaciones públicas de empresas del Ibex para ir colocando partidarios a precio de oro, además de la remuneración por tipos de interés de los propios títulos de Deuda Pública que obran en cartera. Con esta primera estructura de sus verdaderos ingresos el Estado tiene que funcionar, pagar prestaciones de la S S, pensiones, el paro, las becas y, antes que ningún otro importe tiene que pagar los intereses de la Deuda Pública: en los tiempos del máximo endeudamiento la primera obligación del Estado ha dejado de ser el funcionamiento de la Nación. Lo que ha pasado a ser obligación primera es el pago y servicio de la Deuda, ya que la mínima duda en el obligado cumplimiento de los vencimientos desencadenaría la turbulencia financiera correspondiente que se llevaría por delante la confianza del inversor que nos presta el dinero: pondría al Estado al borde del default:

Intereses de la Deuda ................................................. - 31.338.205.520

Funcionamiento íntegro del Estado ............................ - 52.412.266.980

Prestaciones de la S S.................................................. - 22.069.211.310

Pensiones. Parados. Becas........................................... - 214.719.644.340

Servicios Sociales. Discapacidad. Mayores. Jóvenes. Droga... - 578.174.910

TOTAL.... - 321.117.503.060

1er Déficit presupuestario...: - 5.093.052.990

Indicaría una estructura bastante equilibrada de los gastos de funcionamiento del Estado: es un porcentaje muy residual sobre el PIB: 0,32% (PIB = 1,6 B) que no tendría trascendencia alguna si estuviéramos en una posición de sentido común en relación con la Deuda y no en términos de desequilibrio muy desfavorable en su cuantía: 1,7 Billones = 105% s/PIB. Ni en esta primera ni en las siguientes estructuras de ingresos/gastos se va a comentar nada sobre las cuantías de cada una de las partidas, que alcanzan tamaños que no podrán mantenerse si no pasamos a una práctica económica de crecimiento de la productividad y el empleo. Pero esa es otra harina de otro costal.

Para la elaboración del Presupuesto el cálculo de los ingresos tributarios (y de los gastos) estrictamente hablando debería partir del análisis de previsiones sobre el crecimiento del PIB, y a partir de ahí ir desencadenando los incrementos/decrementos de las partidas presupuestarias de abajo a arriba. Viene esto a cuento porque he comprobado que no es cierta la premisa anterior: iniciaron el presupuesto de ingresos al revés, de arriba abajo, decidieron en primer lugar el TOTAL INGRESOS -posiblemente del total de ingresos del ejercicio anterior con un incremento- para aplicar sobre dicho total un porcentaje fijo: ¡¡¡79% para el corazón de los ingresos, y el 21% para el resto!!!, para pasar posteriormente a distribuir las partidas. Así es: no construyen el Presupuesto como lo haría una organización ajustada al máximo a sus recursos, no lo hicieron como deberían sino aplicando una chapuza. Una chapuza impresentable de gente muy poco profesional en las más altas autoridades económicas del Estado y que concuerda perfectamente con la baratija del discurso socialista.

Toca ahora sumar partidas que se alejan en algunos casos de la actividad económica. Son importes que tienen su característica común en la aleatoriedad -pueden cumplirse o puede que no- y se unen a las transferencias que se reciben de otras instituciones territoriales: con estas partidas las entradas o ingresos se han terminado:

Préstamos recibidos. Remanente. Enajenación Deuda... 13.268.980.180

Recargos. Multas ............................................................ 2.835.270.220

Ventas patrimoniales. Ventas financieras. Préstamos .... 9.619.456.420

Impuestos transitorios sectores / consumos .................. 8.522.724.300

Transferencias U E ........................................................... 26.632.463.540

Transferencias otras administraciones CCAA/EELL ......... 23.105.939.740

TOTAL.... 83.984.834.400= 21% s/total INGRESOS

Los GASTOS están estructurados en un esquema de 28 grupos y 391 cuentas, y también aquí las ovejas se han sacado a pastar y se mezclan las salidas con los gastos en popurrí mezclando distintas calidades de gasto: se incorporan aquellos que tienen relación con inversiones en infraestructuras y partidas menos santas:

Sanidad. Planes, programas. AGE elecciones. Cultura ... - 11.498.483.690

Servicios Sociales. Otros. Violencia gén.......................... - 1.086.505.980

Vivienda. Industria/Energía............................................. - 3.700.672.790

Agricultura. Planes. Mejoras. Desarrollo......................... - 2.376.898.810

Transferencias a otras administraciones ......................... - 66 .052.269.960

TOTAL.... - 84.714.831.230

2º Déficit presupuestario...: - 729.996.830

Acabados los ingresos y resueltas todas las obligaciones del Estado y de la Seguridad Social, se descubren otras partidas de gasto más relacionadas con cantidades abiertas a disposición de la burocracia política y que son nombradas con un título que parece significar algo pero que en realidad no tienen destino fijo alguno, sino partidas a disposición que pueden ser utilizadas para cualquier cosa, un gasto político de libro: el GASTO POLÍTICO se presenta cuando no queda un céntimo de ingresos, no hay contrapartida alguna que dé soporte a la salida presupuestaria. Se presenta bajo el siguiente ropaje: CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE EUROS a disposición de la maquinaria del poder: no es broma, es la locura sudamericana que cuesta entender cómo llegan a sercapaces de realizar tamaño ataque contra el bienestar de la población: a costa de la ciudadanía y la empresa la maquinaria del poder dispone a su antojo de múltiples palancas de puro despilfarro con el único objetivo de mantenerse en el poder. Llevan años sacando de la fuente del esfuerzo y el trabajo y piensan que así seguirán. Este es el coste -sin entrar ni un centímetro en el resto de partidas- que supone esta peligrosa casta:

Tabla de gastosRafael FJ Rios

GASTO POLÍTICO ............................................................. - 40.924.788.230 A déficit.

Para excepcionalidades: Fondo de Contingencia ............ - 3.964.420.000 A déficit.

TOTAL INGRESOS... 400.009.284.470

TOTAL GASTOS...... 450.721.542.520

TOTAL NECESIDAD DE FINANCIACIÓN.............................. - 50.712.258.050 DÉFICIT PRESUPUESTO

3,17% s/PIB

Este es el déficit público del PRESUPUESTO. Originado por un gasto desaforado y construido la mayoría a partir de partidas presupuestarias sin aplicación ni soporte en actuaciones concretas, un volumen inmenso de gasto ideológico y discrecional después de haber esquilmado e intervenido como nunca en la actividad económica. No cuadra nada mejor que el dicho bíblico porqueno saben lo que hacen: que no lo sepan ellos tiene la importancia que tiene, lo impresionante es la ciudadanía al descuido. El socialismo no es tanto puro despilfarro, agitación, propaganda, ocupación de la Justicia o una burocracia sectaria de fin de mes... no solamente. El socialismo ES pobreza, produce pobres y necesita pobres -ya justificará la situación-, no necesita empresas ni trabajadores libres: provoca apagones venezolanos por falta de inversión, por pura intervención sectaria en sectores económicos a los que lo único que puede aplicar es ideología. Convierte así la gestión en problema por puro desconocimiento y por el coste hundido de tener la burocracia política al mando, ignorante de lo que se trae entre manos, únicamente atenta a toda respuesta ideológica.

Necesitaríamos una dinámica, ágil, entusiasta y espabilada representación política que tenga informada a la ciudadanía de los números de la Nación, por supuesto de todo lo demás, para poder ejercer así el derecho a voto con plena madurez democrática.

El gasto supera en mucho a los ingresos, hay que pensar que es un gasto teórico y como tal NUNCA es inferior al ejecutado ya que los gastos se van a ejecutar -y ampliar- con seguridad, lo que no se sabe es si se van a alcanzar los ingresos: quedemos emplazados para hacer la comparación entre lo ejecutado y lo presupuestado para ver cómo se las gasta esta burocracia socialista. Al océano de la DEUDA PÚBLICA se han volcado los déficits del 2023, 2024 y este de 2025, todos ellos basados en el presupuesto prorrogado de 2023:

TOTAL INCREMENTO DE DEUDA 2023 > 2025: 3 * 50.712.000.000 = > 150.000.000.000 de €.

Importe expropiado de impuestos y cotizaciones a ciudadanos, autónomos y empresas en el período:

> 925.000.000.000 de €.