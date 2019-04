El Partido Popular de Pontevedra pone en valor el papel de sus concejales durante los últimos 40 años

Estimado amigo:

Tú eres parte de la Historia de Pontevedra. A veces, metidos en la urgencia del presente, tendemos a dejar de lado nuestro pasado, a olvidar pedazos de nuestra memoria. Hay quien cree, por ejemplo, que Pontevedra se inventó en 1999. Lo siento, pero, por mucho que se empeñen, Pontevedra no se inventó hace 20 años. Pontevedra es una ciudad histórica que sus vecinos y dirigentes ayudaron a levantar durante décadas. Cada uno con su granito de arena, cada uno con su pedacito de tiempo.

Por eso en esta ocasión no me pongo en contacto contigo para solicitarte tu apoyo, ni para pedirte el voto (ni siquiera para preguntarte si tienes un hueco para ir de interventor en una mesa). Me pongo en contacto contigo para darte las gracias. Y no lo hago sólo como líder del Partido Popular, sino como aspirante a la Alcaldía de Pontevedra. Puede parecer lo mismo, pero no lo es.

El próximo viernes 3 de mayo queremos reivindicar en una cena homenaje algo que tú sabes mejor que nadie: que Pontevedra la construimos entre todos. Una cena en la que nos reuniremos aquellos que hemos sido concejales del Partido Popular de Pontevedra y que hemos ofrecido nuestro trabajo al servicio de esta ciudad.

Por eso quiero darte las gracias. No sólo en nombre del Partido Popular, sino en nombre de Pontevedra. Gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo y gracias por tu amor incondicional a esta ciudad. Tú, compañero concejal, eres parte de la Historia de Pontevedra, parte de la Historia de una Pontevedra Capital.

Recibe un afectuoso saludo