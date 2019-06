Relación Epistolar entre Paulo Toscanelli y Cristóbal Colón IV

Toscanelli en la carta que le dirigió a Colón, contiene aspectos que son interesantes, al principio le dice: "Yo recibí tus cartas con las cosas que me enviaste, y con ellas recibí gran merced." De aquí se puede deducir que Colón pagó a Toscanelli por la información y por el mapa. Algo que vaen contra de una posible falsificación, ya que, si fuera falsificación, no necesitaría mencionarlo.

Toscanelli en la carta le dice: "Yo veo el tu deseo magnífico y grande de navegar en las partes de Levante por las de Poniente. [..] Mas vos no lo podréis bien conocer perfectamente, salvo con la experiencia o con la plática," En este párrafo se pueden apreciar algunas cosas interesantes:

Colón le comunica su deseo de navegar levante por las de poniente, es decir, de este a oeste Para que Colón lo aprecie con más detalle, Toscanelli le manda una carta de marear. Le dice que el viaje no solo es posible, que tiene buena y verdadera información de hombres magníficos y de grande saber: su familia negociaba en especias, y él, basado también en Ptolomeo, en relatos de viajeros y, sobre todo, en los de Marco Polo, había llegado a la conclusión de llegar a las indias por poniente, pero con bases científicas más sólidas. Le dice, que el viaje solo lo podrá conocer perfectamente con la experiencia y con la práctica.

Esto es lo que hizo Colón, hacerle caso, por ello realizó el viaje a Islandia y Terranova en 1477, realizó viajes a las Azores y África, y los motivos son claros, como hemos dicho Ptolomeo era la referencia en aquella época, pero las ideas de Ptolomeo contradecían las ideas de Colón y Toscanelli, por eso decidió probarlas.

El ir a África le dio la razón en que la tierra era habitable en la zona tórrida, algo que Ptolomeo negaba. Colón pasó la línea equinoccial, sin caerse al vacío, algo que defendía Ptolomeo y seguidores, por eso Colón le interesa decir que el Castillo de la Mina esta en la zona equinoccial. Comprobar con el cuadrante y los demás instrumentos, de la época, el valor del grado terrestre. Además, con los viajes que realizó con los portugueses, observó como volvían de África aprovechando los alisios, los portugueses iban a África costeando hasta Guinea, la Mina etc, pero la vuelta no la realizaban costeando.

Para regresar a Lisboa navegaban de vuelta hasta las islas Canarias, desde aquí navegaban a la bolina con el viento del Nordeste hasta la isla Azores, zona donde encontraban los vientos predominantes del Oeste, con dicho viento viraban sobre Portugal al Este y llegaban a Lisboa, con los cual Colón pudo intuir que los alisos del oeste no comenzaban en las Azores, sino que podían iniciarse muchas leguas antes hacia el oeste, también observó las mareas y las corrientes.

Lo de las mareas es muy interesante y muy lógico. La creencia general era la de que más allá de cierto límite, en el Atlántico, lo que había era un abismo, donde se precipitaría quien hasta allí llegara; pero Colón no creía en eso, sino en que el flujo de las aguas era como un vaivén entre orillas lejanas, o sea que ese Mar Tenebroso no era tal, sino un solo cuerpo de agua que se movía entre un continente y otro. La teoría a este respecto era lógica, aunque equivocada en la causa de aquel vaivén, las maderas recogidas en las playas trabajadas, los arboles que, también menciona, recogidos en Azores y Canarias que no eran de la zona.

Tenía información de los portugueses en cuanto a exploración del Atlántico y que creían que hacia el Oeste había tierra, desde los tiempos de Enrique el navegante, tío de Alfonso V. Todos estos viajes, observaciones y estudios, le dieron a Colón los suficientes conocimientos para poder emprender su empresa de ir a las Indias por el oeste, que sería el camino más corto. Por último, tenemos el de Fernando Colón que dice de su padre: "él consideró que, como todo el agua y la tierra del mundo constituyen una esfera, era posible rodearla de Oriente a Occidente, andando por ella los hombres hasta estar pies con pies los unos con los otros, en cualquier parte que en oposición se hallasen" Aquí se puede decir que Colón, habla de la atracción de la gravedad, sin saber que era o lo que significaba.

Recapitulación:

Carece de sentido, a la vista de los conocimientos actuales, que las cartas de Toscanelli sean falsas. No hay ningún objetivo, para el cual, se hayan falsificado, Colón nunca las mencionó ni las utilizó como aval de su proyecto. Por el contrario, si fueran falsas, lo más lógico es que ni Fernando Colón ni Bartolomé de las Casas las mencionaran y publicaran, por escrito, y menos que las habían tenido en su mano, no serían tan tontos de desacreditar a Colón, ni en un sentido ni en otro. El que se tengan por falsificadas, es por el motivo de que no cuadran con la teoría genovesa, que no puede admitir que Colón estuviera en Portugal en 1474, o antes.

Por otra parte, tampoco se puede decir que Toscanelli fue el que primero tuvo la idea del proyecto, ya que, como le dice solo podrá realizar el viaje si realiza estudios, observaciones y práctica para una realización segura, es decir, le da una idea, que podría tener más de uno en la época, para realizar el viaje, pero que no basta solo con la teoría hay que realizar la practica y Colón es lo que hizo.

En cuanto a la llegada a Portugal de Colón, recordar que fue Spotorno, de una forma arbitraria y sin tener en cuenta la historiografía, la situó en 1476, basándose para ello en las actas genovesas, quizás conviene recordar aquí lo que dijo Bartolomé de las Casas: "Habiendo en sus tiernos años aprendidos los principios de doctrina, cuando ya fue mancebo se dio al arte de la mar y pasó a Lisboa, en Portugal, donde aprendió las cosas de cosmografía" Al arte de la mar, se dio a los catorce años, de lo cual resulta que, si llegó a Lisboa en 1476, según la teoría genovesa tendría 25 años, a esa edad no se le puede llamar mancebo, joven o mozo, a nadie, y menos en aquella época.

Cuando Colón, le dice a Fernando el católico: "que en 14 años no convenció al Reye de Portugal.." Si el Rey mencionado era Juan II, no lo fue hasta 1481, sumados 14 años para convencerle, nos situamos en 1495 que estaba de reconocimiento por el Caribe, segundo viaje. Si se

refiere a Alfonso V, lo normal es que se lo presentara antes de la guerra de sucesión con Castilla, 1475-1479, durante. estos cuatro años no creo que Alfonso V estuviera para realizar proyectos, y menos pagarlos. En el caso de que se lo presentara en 1479, los 14 años nos sitúan en 1493, vuelta del primer viaje e inicio del segundo. Por tanto, esos 14 años tienen que referirse a 1474 o antes, de la presentación del proyecto de Indias.

Fuente principal, Antonio Fernández Fernández