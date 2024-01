The story of the milkmaid y el Ministerio de Rendición de Cuentas

¿Qué dijimos en su día que íbamos a hacer, qué hicimos, y qué resultados hemos obtenido?

En la economía productiva las respuestas a estas tres preguntas tienen contestación precisa mediante el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Tanto a la pequeña empresa como a las grandes organizaciones les va la vida en conocer hasta el último detalle el universo de su empresa, no solamente lo que exige la legislación tributaria, sino diversa y variada información absolutamente relevante que en parte se integra en la información pública. Las cuentas anuales se dan a conocer con todo detalle de forma pública, accesible y en tiempo , no solo a los accionistas propietarios de la empresa sino a cualquiera que lo solicite: escrutada permanentemente su actividad, queda abierta en abanico la cuantía de sus bienes, derechos, obligaciones, previsiones…etc

¿En el sector público? ¿Son comparables los Presupuestos a las Cuentas Anuales? Sí. Y no. La información empresarial es mucho mejor que la publicada por la administración política. Solo con ver las partidas correspondientes a la deuda de la empresa y compararlo con lo que publica una administración pública ya te haces una idea de cómo se las gastan nuestros representantes. En los Presupuestos falta muchísima información, y si la contiene está distribuída a lo largo de la documentación de tal manera que se necesita tiempo para ordenar algo que debía tener mucho mejor acceso o simplemente tenerlo: que de un vistazo se obtengan los datos relevantes de la vida socioeconómica de una comunidad. Esto viene a cuento de que, finalizado el ejercicio, desde el Presidente de la Nación abajo nadie rinde cuentas: el ciudadano no lee un Presupuesto ni falta que le hace, pero ¿qué había el 1 de enero y qué hay el 31 de diciembre? En contrapartida disponemos de las impresionantes intervenciones urbi et orbi de los presidentes autonómicos que como virreyes -poder sin ciudadanos- se dedican al discurso de fin de año copiando la obligación del Rey. Este virreinato autonómico no sale a dar cuenta de nada porque nada se les exige hasta llegar a las elecciones.

Tendrían que colgar el balance anual de su comunidad absolutamente detallado en la web, todos los datos, desde cuántos médicos más han puesto en los hospitales a cuánto se han gastado en asesores y cuántos son. Todo. Y como ellos, desde el Gobierno para abajo todos los responsables hasta los alcaldes. Pero lo que tenemos es un Presupuesto ejecutado o previsto con cuantificación de partidas, nada más. Ejemplos de calidad democrática en cualquier ayuntamiento, p.ej.: ¿cuántas ubicaciones, qué tamaños, m2, tienen todas las sedes propias y en alquiler de las que dispone el ayuntamiento en la ciudad, a qué funciones están dedicadas y cuánto personal tiene adscrito, qué vehículos tiene asignados y cuáles son sus funciones respectivas? ¿Cuál es el coste total detallado y su distribución por cada centro?

¿Para qué sirve todo esto?: esencialmente para que el ciudadano tenga a la vista de forma muy detallada la ingente montaña de costes en los que incurre la administración municipal para dotar de los servicios que suministra a la ciudadanía. ¿Cuánto cuesta cada cosa que hace el ayuntamiento? Si el ciudadano ve la información completa de la gestión de forma resumida tendrá una referencia práctica de lo que significan las puestas en escena que unos y otros nos dedican, y no vayamos a ciegas 100% para que sea la publicidad y la propaganda elefantiásica la que nos guíe. Como no hay presión alguna por parte de la sociedad civil para que den cuenta detallada anualmente de sus balances hay que hacerlo por Ley: Ley de Bases de Datos Nacionales de Rendición de Cuentas anuales. Será por leyes.

Figúrense si los datos del mercado laboral estuvieran puestos por escrito, detallados, comparando datos finales a 31.Dic. con toda la información en su casilla correspondiente y sin que puedan bizcochar denominaciones, referencias y cantidades. Gobierne quien gobierne. Tendríamos acceso así a datos reales: si Yolanda, el INE tomado y el gobierno dicen que la cantidad de paro es A, los medios de comunicación podrán añadir todo lo que le falta a A para que finalmente sea B, porque Yolanda, el Instituto Nacional de Estadística sectario, el Gobierno y los ministerios estarán obligados a poner negro sobre blanco los fijos-discontinuos, los empleos temporales y, más importante aún, las horas trabajadas... todo ello en el mismo lugar y sin hacer búsquedas de información traspapelada en el epígrafe nueve mil. Cuentas, no Cuentos. Este flujo de información provocaría el mismo efecto que la Real Academia: limpia, fija y da esplendor a todas las administraciones, sería un círculo virtuoso por el que el nivel de gestión política se elevaría de forma inmediata y relevante. Mucha papa ideológica vería su fin y los que saldríamos ganando sin ninguna duda seríamos los ciudadanos.

Esta es una foto finish -hay más- que de un vistazo genera una pregunta: ¿la Izquierda sabe, quiere, o padece, al ver que la sociedad no avanza ni puede avanzar? ¿Lo ve, no lo quiere ver? ¿O bien está por la labor de cuanto peor, mejor, un peor que no se produzca de modo repentino sino poco a poco, como las ranas en la cazuela? ¿La Izquierda produce pobreza con el extraordinario fin de acogerlos en su seno y con el íntimo objetivo de que les voten para que luego pasen a malvivir como los ñoquis, sin trabajar, de la sopa boba, pero que les voten como objetivo fundamental? Los colectivos que dependen del Presupuesto de la nación han sido convertidos en armas electorales de largo alcance sin importarle un higo las cuentas nacionales. Porque literalmente parece importarles un bledo la riqueza de la nación y el nivel de vida de sus ciudadanos. ¿Qué importancia le dan al crecimiento del PIB, a la reducción de la Deuda, al incremento continuo y real de la Renta per cápita, o qué importancia le da la Izquierda y el psoe en particular a la estabilidad institucional? ¿A qué se dedican realmente? ¿A fumigar la actividad en libertad de los que están fuera de su control en un proceso de acoso y derribo con todo tipo de intervenciones y obstáculos? Han puesto en marcha una maquinaria retrógrada, una gigantesca y zote imposición tributaria que va limando poco a poco la pujanza de la nación. Llevan 23 años socavando el nivel de vida de los españoles: necesitan triplicar la deuda para doblar el pib y seguimos siendo casi un 20% más pobres que la media de la UE:

Senda de destrucción que delata esa impresionante Montaña de Basura que dejan a su paso, pisadas de paso mostrenco, con benevolencia de la ciudadanía. ¿A quién beneficia este delirio de la religión del Estado?: a todos los partidos de izquierda, a todas las organizaciones sociales mantenidas, a todos los sindicatos, a todos los que viven del cuento, a toda la plutocracia cultural anémica que mantiene la izquierda, a todo el periodismo venezolano…

Como aquella canción de la cnt: ¡a las barricadas, a los parapetos, por el triunfo de la Confederación!… ¿Triunfo de la confederación…? Venga ya, ¡triunfo de la Libertad!: rebelión. CCCP. Ciudadanos Cabreados con la Política.

¿Qué sucederá con España? La OCDE ha publicado un panel de los crecimientos de las economías a unos años vista de acuerdo con las medidas previstas a lo largo de dichos ejercicios. ¿Nos acercamos por fin a los mejores? ¿Tendremos una sociedad danesa, holandesa…? No. Rumanía no solo igüala sino que supera nuestro nivel de vida: y nos adelantan un montón de países.

El problema es nuestro, no de los políticos: con gran inmadurez muchísima gente cree en puras fantasías sociales.

Final con una perla del sur. Estoy muy de acuerdo con don Moreno de la Giralda: nada tiene más importancia y urgencia que dotar remanente en los presupuestos a aquello que se podría denominar La Partida del Buen Pasar. Y apretando las meninges aún podrían dar Vds. pompa, suntuosidad y regocijo a tal entrega mediante la asignación personal y concreta a unos cuantos y determinados y honrados ciudadanos que, con su esfuerzo y tesón, van a dedicar a tal menester lo que la buena Hacienda le detrae. Y es más, señor Moreno de la Giralda, elegiremos una pequeña población que disponga en su seno de 70 nobles profesionales de los dichos autónomos, que, honrados a carta cabal, serán los que se presenten con los mil euros cada uno de su bolsillo que le roba -digo, extrae, ganzúa- la provechosa Hacienda, y harán entrega al susodicho expresidente de la cantidad estipulada. Acto de gran solemnidad en la que la pequeña arqueta en la que estarán depositados los emolumentos requeridos -envuelta en la bandera andalusí- será protagonista principal del acto que, por supuesto, será retransmitido íntegramente por la televisión autonómica, la misma que, dicho sea de paso, por cierto, y mire Vd. por donde, también estos honrados trabajadores contribuyen a su manutención mensual por aquellos módicos 400 millones de € que cuesta, peseta arriba peseta abajo. Pero no nos desviemos: por su parte, don Moreno, seguro es que estos honradísimos ciudadanos pueden contar desde ahora con que, en su pechera, amanezca colgada la medalla de la autonomía de oro y brillantes. Por otro lado, tengo a bien informarle que será elegida la población de Algarrobillas para su inicio: el churrero, el hojalatero, el panadero que se levanta a las 4 de la mañana, el dentista, el fisio, el tendero, la pescadera, los doce bares, la frutera que recorre la comarca… todos ellos son los elegidos para que de sus detraídos y sudadísimos haberes le hagan entrega del ya famoso Buen Pasar a los ilustres. Como ya vamos por los 40 ó 50 años de vida autonómica tenemos 5 ó 6 ex, con lo que va a ser mejor que asignemos una pequeña comarca a tal fin y sea nombrada Comarca Presidencial porque, ejercicio a ejercicio, dará rienda suelta a su generosidad y entrega. Esperemos que el denominado vulgo se muestre benevolente en el atinado mote o nombres injuriosos cualesquiera que, con seguridad, le tendrán asignados a tal comarca el común de la gente popular o plebe. Y, por último, anticipándome a su sesuda visión, creo que ya está pensando vuesa vuecencia en la vicepresidencia autonómica, cargo de importancia tal que no cabe en la mente del pueblo indocto; y qué diríamos de las variadas y abundantes consejerías…, pero ya iremos entrando en materia señor Moreno. ¡Ah! ¡Oído al parche señor Moreno! los alcaldes también, como no podía ser menos.

Rebelión.