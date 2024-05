Suso Alonso e aqueles "Bambinos" de O Baixo Miño

A última hora do serán dos primeros días da segunda semana de Agosto, outrora na Alameda da Guarda harmonía e ritmo e a inconfundible voz bambina, envolvía o espazo axardinado

Soy la que sufre por tu amor

la que piensa en ti, mi amor

Y quisiera convencerte



Sonaba música interpretada por "Los Bambinos" e a voz de Suso. Outra das for macions do Baixo Miño que non esquecen os que os que xa frecuentaban as verbenas nos anos sesenta, década que se formou grupo orquestal en A Guarda.

Si, señor. Naquel local tertuliano e musical, onde se reunían mozos que le vaban as corcheas nas veas, despois de pasar pola escola de Alfonso Ulloa na Banda rosaleira de Tabagón ou mesmo do mestre, Xosé Mariño "Santeiro" que fundara Os Tempores.



Faladoiros ao son dos golpes de martillo para fixar as tapas ao tacón a beira da torre do reloxo, zapatería de Lombita, Manuel Lomba o que sería baixista, laud e clarinete, materiali zándose aquel soño musical.



Alí estaban a maioría dos compoñentes dunha formación músico-vocal,coñecida aquí e alen Miño por "Los Bambinos".



Luis Rodríguez, "Gabiño" encargado da percusión, fillo da queloutro inesquecible músico que acom pañaba ao acordeonista Xesús, en bodas e banquetes en un A Guarda e O Rosal, Igoalmente inolvidable, Celso Dominguez "Cabriñas", acordeón teclado Farfisa; Xesús Alonso, guitarra e voz, incorporándose despois os dous metales, Xosé Luis Rodrí guez Martinez "Mateiro" con trompeta, que foi alcalde de O Rosal e Emilio Sán chez, saxo.



A Liga de Amigos de O Rosal, foi o pri meiro palco, onde subiran aqueles novos músicos noutrora, 25 de novembro de 1962, que pouco a pouco foron acadando sona aquí e alen Miño, amenizando bailes e verbenas, programas festivos compartillados con formacións de todo Galicia, na época dourada da música. Os Duendes, Microns, Magos de España, Sintonía de Vigo, Saudade, París, Los Santos, Arquinos, Trovadores, Finisterre, entre outras orquestras e con xuntos, mesmo recinto, tarde ou noite, igual que nalgunhas salas de Festas do Sur de Galicia, alternando escenario, música e voces en vivo de Os Pequenikes, Dúo Dinámico, Los Alba, Julian Granados ou Mike Kennedy, cuando subían a Galiza, concretamente a provincia de Pontevedra.



Eran como unha familia, nos días ou vésperas da Virxe do Pilar, Santa Ana en Sandian, San Vicente en Marzán, as Candelas ou San Brais en San Xoan de Tabagón, San Xulian en San Xian, todas elas no Concello de O Rosal e outras moitas mais celebracións coterráneas, unha formación, amparada polo técnico de son, recordado Marcial, para que mozas e mozos bailasen o seu ritmo e disfrutando da voz do vocalista Suso, o que segue rodeado de amigos o son das ondas do mar, no seu natal porto da Guarda.